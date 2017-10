Kemarin, Jokowi promosikan Mandalika lewat “vlog” hingga cara cegah stroke

Jakarta (ANTARA News) - Simak lima berita kemarin yang masih laik baca hari ini, mulai dari Presiden Joko Widodo yang mempromosikan Mandalika lewat “vlog” hingga cara mencegah penyakit stroke.





Presiden Joko Widodo mempromosikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat melalui "vlog" pribadinya di Youtube.





Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir menerima kenyataan kembali gagal meraih gelar perdana turnamen bulu tangkis Denmark Terbuka setelah dalam edisi 2017 ini hanya mampu sampai putaran semifinal.





Olimpiade Dolanan Anak yang bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional kembali digelar di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jateng, Sabtu.





Kepala Badan Penelititan dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara mengatakan kesiapan internal di dalam negeri menjadi salah satu tantangan dalam meraih sebesar-besarnya manfaat dari Inisitif Jalur Sutra, One Belt One Road (OBOR).





Dokter spesialis saraf dari RS Imanuel Way Halim dr Ruth Mariva SpS menyebutkan, serangan penyakit stroke dapat dicegah atau diminimalkan dengan mengontrol faktor risikonya serta memiliki pola hidup sehat.





Editor: Alviansyah Pasaribu