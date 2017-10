Advan A8: ponsel kamera ganda dengan keamanan berlapis

Jakarta (ANTARA News) - Kamera ganda seakan-akan menjadi fitur wajib bagi ponsel pintar yang meluncur tahun ini, tak terkecuali untuk vendor nasional, Advan.Identik dengan ponsel kelas menengah, Advan kini mulai berani menawarkan ponsel premium yang tak kalah dari para pesaingnya asal negeri tirai bambu dengan mengusung fitur kamera belakang ganda 13MP dan 5MP yang diberi nama Advan A8.Advan A8 baru saja diresmikan pekan lalu, tepatnya 12 Oktober 2017. Meski hadir dengan fitur premium, harga yang ditawarkan Advan untuk ponsel tersebut terbilang ramah kantong dan bersaing dengan kompetitornya, seperti Asus Zenfone 4 Max Pro dan Xiaomi Mi A1, yaitu Rp2,999 juta.Tak hanya kamera ganda, Advan A8 juga dibekali sistem operasi sendiri karya anak negeri berbasis Android Nougat 7.0 yaitu IDOS 7.2 (Indonesia Operating System) yang membawa sejumlah fitur keamanan.Selain fitur-fitur tersebut, Advan A8 juga menawarkan sejumlah fitur menarik. Berikut ulasan ANTARA News untuk Advan A8.Advan A8 hadir dengan layar 5,5 inci Full HD 1080x1920 piksel, sehingga tampilan gambar sudah sangat jernih dan bisa diandalkan untuk menikmati konten video maupun untuk bermain game.Memiliki dimensi 154 x 76,5 x 8,2mm, Advan A8 masih nyaman digunakan satu tangan. Pasalnya, A8 memiliki body yang cukup tipis dan desain lengkung yang membuatnya pas digenggam.A8 juga tampil dengan desain mewah berbalut metal berlapis dan warna gold (yang kebagian dipakai ANTARA News) membuatnya semakin menawan.Pada bagian depan, Advan menempatkan LED notifkasi kamera 8MP di bagian atas, serta tiga tombol navigasi di bagian bawah -- satu home button di bagian tengah yang juga berfungsi sebagai pemindai sidik jari dan dua tombol navigasi dengan modul tidak dapat ditekan.Tampilan bagian belakang didominasi dua kamera berukuran besar di bagian tengah yang ditempatkan secara vertikal. Ini bisa dikatakan unik jika dibandingkan dengan vendor ponsel lain yang umumnya menempatkan kamera ganda mereka di bagian pojok kiri atas ponsel secara horizontal.Dua kamera tersebut dipisahkan oleh satu LED flash. Tulisan "ADVAN" terletak tepat di bawah kamera kedua.Di bagian samping kanan ponsel terdapat tombol volume dan tombol kunci, sedangkan disamping kiri terdapat dual slot yang mendukung dua slot SIM card atau satu slot dapat digunakan untuk memperluas ruang penyimpanan dengan MicroSD.Sementara itu, dibagian atas ponsel terdapat port audio jack 3,5mm. Advan A8 juga telah menggunakan USB Type C. Terdapat pula speaker yang dipasang di kanan dan kiri USB Type C yang ditempatkan di bagian bawah ponsel.Advan A8 telah menjalankan sistem operasi Android 7.0 Nougat dengan tampilan user interface IDOS 7.2 (Indonesia Operating System).Ingin mengisi posisi sebagai "Privacy Protector Phone", yang tidak hanya mengunggulkan fotografi tetapi juga security, IDOS disebut mampu memproteksi data pembayaran sehingga pengguna dapat bertransaksi dengan aman.Selain sensor sidik jari, Advan membekali A8 dengan aplikasi Advan Security yang bekerja sama dengan perusahaan keamanan data 360 Security.Aplikasi tersebut berguna untuk meningkatkan performa dengan mendeteksi aplikasi-aplikasi yang memakan baterai dan memori, membersihkan file sampah yang tidak terpakai agar memori kembali lega, dan antivirus untuk melindungi dari malware, virus dan sebagainya.Terdapat pula aplikasi Xlocker yang disebut mampu memindai konten atau aplikasi berbahaya, mengecek key permision, tingkat keamanan password, keamanan aplikasi dan ponsel.Keberadaan IDOS juga menjadikan tampilan antarmuka Advan A8 berbeda dari ponsel Android kebanyakan. Ponel pintar tersebut terasa mirip iPhone dengan beberapa icon dan tampilan recent apps (serta cara menghapusnya -- swipe ke atas) yang mirip dengan ponsel milik Apple bersistem operasi iOS itu.Meski demikian, IDOS menawarkan fitur yang tentunya berbeda dari IOS, salah satunya adalah Picture in Picture atau yang biasa disebut multi-tasking yang memungkinkan Anda menjalankan dua aplikasi secara bersamaan.Misalnya, Anda dapat menonton video di YouTube sambil membalas chat WhatsApp. Berbeda dari kebanyakan ponsel Android, tampilan muliti-tasking pada A8 dapat diatur ukurannya -- tidak serta merta layar dibagi menjadi dua.Hanya perlu menekan lama salah satu aplikasi pada tombol recent bagian kanan dan menempatkannya di bagian atas layar. Tampilan layar akan secara otomatis terbagi menjadi dua bagian, kemudian Anda dapat memilih satu aplikasi lagi untuk ditempatkan di bagian bawah.Advan A8 dipersenjatai prosesor MediaTek MTK6750 octa-core 1,5GHz yang didukung RAM 4GB dan memori internal 32GB yang bisa diperluas lagi dengan kartu MicroSD hingga 64GB.Berdasarkan benchmark tes PCMark for Android, performa Advan A8 diberi nilai 3143 yang dapat dibandingkan dengan LG K10 2017. Sementara itu, Antutu Benchmark memberi skor 40439.Dalam hal kinerja baterai, hasi pengujuian PCMark for Android menunjukkan bahwa A8 dapat berjalan 3 jam 44 menit yang dapat disandingkan dengan HTC One M9 dan Samsung Galaxy S6.Dengan baterai 3.000mAh, Advan A8 mampu menyediakan energi yang cukup untuk bekerja seharian. Pengisian baterai pun dapat dilakukan relatif singkat berkat USB Type C yang mampu mempercepat proses pengisian daya baterai.Pasalnya, USB Type C mampu dialiri arus listrik lebih besar dengan daya mencapai 20 Volt dan 5 Ampere, yang notabennya lebih besar dibandingkan USB tipe sebelumnya yang sebatas berdaya 5 Volt dan 1.8 Ampere.Untuk kelengkapan lainnya, Advan A8 telah dilengkapi konektivitas 4G LTE (FDD LTE (B3, B5, B8) dan TDD LTE (849)), Bluetooth 4.1, Wifi 802.11 a/b/g/n, OTG, GPS, serta Gyroscope, Accelerometer, Proximity dan Light Sensor.Mengusung kamera ganda, Advan A8 memiliki dua kamera yang masing-masing memiliki resolusi 13MP dan 5MP.Kamera ganda menjadi populer karena mampu menghadirkan kemampuan fotografi untuk menghasilkan efek bokeh, membantu mata agar lebih fokus pada satu subyek difoto dengan memburamkan latarnya, layaknya kamera SLR.Untuk menggunakan fitur tersebut, Anda dapat menggeser ke kanan pilihan fitur pada kamera hingga paling ujung, dan memilih Blur. Untuk memperoleh efek bokeh terbaik, disarankan untuk menempatkan subyek 0,2-0,8 meter dari kamera.Setelah menangkap gambar dengan fitur tersebut, ponsel akan mengambil waktu sejenak untuk memproses gambar. Hasil gambar dapat diatur tingkat bokeh-nya. Dan, jangan lupa untuk menyimpannya, jika tidak, maka hasil foto dengan bokeh tidak akan tersimpan di galeri.Sayangnya, software untuk memproses gambar dengan fitur bokeh terasa berat dan sedikit membingungkan saat harus mengatur sendiri fokus bokeh. Untuk hasil tangkapan gambar, transisi objek dengan latar yang diburamkan juga terlihat kurang mulus.(Hasil foto kamera belakang Advan A8 (mode biasa) di dalam ruangan)Meski demikian, hasil gambar dari mode kamera biasa sangat memuaskan. Dalam kondisi minim cahaya pun, kamera A8 mampu menangkap gambar dengan baik.Demikian pula dengan hasil kamera depan, baik menggunakan mode biasa maupun mode Beauty. Fitur tersebut mampu "menyelup" wajah lebih cantik, namun tetap natural.Menariknya, A8 dilengkapi dengan mode Van Cam, fitur filter yang belakangan banyak digunakan oleh berbagai aplikasi media sosial seperti Snapchat atau pun Insta Stories. Van Cam hadir dengan lima pilihan filter lucu dan seru, mulai dari kucing, anjing, hingga tampilan menyerupai bos mafia.Tidak hanya itu, A8 juga memungkinkan perekaman video dengan efek pengindahan yang jarang ditemukan di ponsel lainnya.Ditawarkan dengan harga Rp2,999 juta, Advan A8 menghadirkan ponsel kamera ganda ramah kantong. Meskipun fitur tersebut tidak terlalu menonjol, namun basic kamera yang ada pada ponsel tersebut dapat diandalkan, baik kamera belakang maupun depan.Tidak hanya dalam hal fotografi, Advan juga menyajikan sejumlah fitur dalam hal security. Dengan keamanan berlapis, ditambah desain yang manis, Advan A8 menjadi menarik untuk dimiliki para pengguna masa kini yang peduli dengan tren dan mengutamakan security.

Editor: B Kunto Wibisono