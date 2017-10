Anies : Ponpes diupayakan meningkat kualitasnya

Arsip: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Toni Spontana (kiri) bergegas seusai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Kejati DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (19/10/2017). (ANTARA /Galih Pradipta) ()

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan ke depan ingin mendorong agar Pondok Pesantren di Jakarta, bisa makin meningkat kualitas dan akan disiapkan program- programnya."Nanti akan kita siapkan program-programnya, itu sudah menjadi bagian dari janji kita. Insyaallah 2018 kita akan ada program-program khusus untuk Madrasah khusus untuk pondok," kata Anies Penganugerahan "Santri Of The Year 2017" di Gedung Serba Guna Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu.Diharapkan agar anak-anak di Jakarta ini jumlahnya cukup banyak yang masuk ke madrasah itu bisa mendapatkan kualitas pendidikan minimal setara dengan mereka yang ada di sekolah umum, katanya."Misalnya pada peningkatan kualitas guru kemudian pada infrastruktur, tentu KJP Plus dan yang penting juga pada kualitas," kata Anies.Kalau pada akses sudah ada, sekarang yang menjadi masalah saat mereka sudah dapat akses dan sudah masuk ke Madrasah, katanya."Maka kita harus tingkatkan kualitasnya karena banyak anak - anak kita di Jakarta yang sekolahnya di Madrasah, terutama di sekolah - sekolah Ibtidaiyah, Tsanawiyah," kata Anies.

