Hamilton juara Grand Prix F1 di AS

Austin (ANTARA News) - Mercedes meraih gelar konstruktor Formula 1 (F1) untuk tahun keempat secara beruntun pada Minggu, namun Lewis Hamilton juara Grand Prix F1 di Amerika Serikat (AS) harus menunggu setidaknya satu balapan lagi untuk menjadi pebalap Britania pertama yang mampu menjadi juara dunia sebanyak empat kali.Pebalap Mercedes itu meraih kemenangan di Grand Prix AS, Minggu (22/10), untuk kelima kalinya dalam enam tahun di Circuit of the Americas Austin untuk memperbesar keunggulannya atas pebalap Ferrari Sebastian Vettel menjadi 66 poin dengan tiga balapan tersisa.Hamilton kelihatannya akan menyelesaikan pekerjaannya di Mexico City akhir pekan mendatang, di mana Vettel, yang finis di urutan kedua pada Minggu, perlu untuk mencetak 17 poin lebih banyak dibanding pebalap Inggris itu pada balapan tersebut untuk mempertahankan peluang menjadi juara.Berikut ini urutan pemenang dan catatan waktunya dalam lomba GP Formula 1 di AS:1. Lewis Hamilton (Britania) Mercedes 1:33:50,9932. Sebastian Vettel(Jerman) Ferrari +00:10,1433. Kimi Raikkonen (Finlandia) Ferrari 00:15,7794. Max Verstappen (Belanda) Red Bull - TAG Heuer 00:16.7685. Valtteri Bottas (Finlandia) Mercedes 00:34,9676. Esteban Ocon (Prancis) Force India - Mercedes 01:30,9807. Carlos Sainz Jr (Spanyol) Renault 01:32,9448. Sergio Perez (Meksiko) Force India - Mercedes 1 lap9. Felipe Massa (Brazil) Williams-Mercedes 1 lap10. Daniil Kvyat (Rusia) Toro Rosso - Renault 1 lap11. Lance Stroll (Kanada) Williams-Mercedes 1 lap12. Stoffel Vandoorne (Belgia) McLaren 1 lap13. Brendon Hartley (Slandia Baru Toro Rosso - Renault 1 lap14. Romain Grosjean (Prancis) Haas - Ferrari 1 lap15. Marcus Ericsson (Swedia) Sauber - Ferrari 1 lap16. Kevin Magnussen (Denmark) Haas - Ferrari 1 lap.Gagal finis:Fernando Alonso (Spanyol McLaren 32 laps.Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull - TAG Heuer 42 laps.Pascal Wehrlein (Jermany) Sauber - Ferrari 51 laps.Nico Huelkenberg (Germany) Renault 53 laps.Lap tercepat: Sebastian Vettel,1:37.766, lap 51.

Editor: Priyambodo RH