Cedera lengan penyebab kegagalan Marcus/Kevin di Denmark

Jakarta (ANTARA News) - Cedera lengan kanan yang dialami Marcus Fernaldi Gideon menyebabkan dia dan pasangannya Kevin Sanjaya Sukamuljo tak bermain maksimal pada partai final dan harus puas menjadi runner-up pada tunamen bulu tangkis Denmark Terbuka 2017."Kami merasa tidak bermain bagus, terutama saya, karena saya mengalami cedera pada lengan saya. Jadi saya tidak punya power untuk melakukan smes," kata Marcus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin dinihari.Cedera yang dirasakannya saat menjalani laga semifinal melawan rekan senegara, Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi, tersebut diakuinya memecah konsentrasinya antara memikirkan cedera dan permainan."Waktu melawan Angga/Ricky, saya dengar bunyi dari lengan saya, makanya smes nggak mati-mati,nya pun beda. Sudah coba diterapi dan minum obat, tetapi masih ada rasa ngilu dan nyeri dan ini memecah konsentrasi saya," tuturnya.Marcus/Kevin dipastikan menjadi runner-up setelah pada partai final ganda putra yang digelar di Odense Sports Park, Odense, Denmark, Minggu (22/10) petang waktu setempat, ditumbangkan oleh pasangan juara dunia 2017 asal China Zhang Nan/Liu Cheng 16-21, 24-22, 19-21."Di gim ketiga setelah interval, kami kehilangan poin terlalu banyak. Sehingga kami malah balik tertekan, mereka jadi lebih percaya diri. Mungkin karena kemarin-kemarin mereka bisa bermain bagus. Penampilan mereka cukup beda dari pertemuan kami sebelumnya," kata Kevin.Dengan kondisi cedera itu, ada kemungkinan pasangan ganda putra andalan Indonesia tersebut mengundurkan diri dari Prancis Terbuka 2017 yang akan dilangsungkan pekan depan akan tetapi hal tersebut belum bisa dipastikan."Bisa saja mundur, supaya menghindari cederanya tambah parah. Namun masih kami diskusikan dan lihat lagi perkembangannya seperti apa," kata Aryono Miranat, Kepala Pelatih Ganda Putra PBSI.Dengan hasil ini, Indonesia pulang tanpa gelar dari Denmark Terbuka 2017 yang trofinya diraih oleh atlet dari beragam negara.Adapun hasil lengkap final Denmark Terbuka 2017 adalah:Ganda PutriLee So Hee/Shin Seung Chan (Korea Selatan) vs Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto (6/Jepang) 21-13, 21-16Ganda CampuranTan Chun Man/Tse Ying Suet (6/Hong Kong) vs Zheng Siwei/Chen Qingchen (1/China) 24-22, 19-21, 23-21Tunggal PutriRatchanok Intanon (Thailand) vs Akane Yamaguchi (4/Jepang) 14-21, 21-15, 21-19Ganda PutraZhang Nan/Liu Cheng (5/China) vs Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (2/Indonesia) 21-16, 22-24, 21-19Tunggal PutraKidambi Srikanth (8/India) vs Lee Hyun Il (Korea Selatan) 21-10, 21-5

Editor: Fitri Supratiwi