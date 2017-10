Kemarin, Presiden Jokowi bertemu Megawati hingga Panglima TNI ditolak masuk AS

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo bertemu Megawati Soekarnoputri selama tiga jam, penolakan Panglima TNI masuk Amerika Serikat, Wakil Presiden Jusuf Kalla menunaikan ibadah umrah, Solo membagikan tumpeng "Kenduri Cinta" Kahiyang Ayu, hingga film "Keris dan Wayang" yang berhasil menarik perhatian publik Ekuador menjadi lima berita kemarin layak baca.Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengadakan pertemuan tertutup selama tiga jam di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Minggu sore, yang berlangsung santai diselingi makan malam masakan Megawati dengan menu kegemaran Bung Karno."Pertemuan memang mendadak dan sebagaimana kebiasaan Ibu Megawati, beliau menyiapkan menu makanan spesial buat Pak Jokowi. Makanan tersebut dimasak sendiri oleh Ibu Megawati," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang ikut menyaksikan pertemuan tersebut, seperti dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu malam.Baca beritanya di sini. Jakarta (ANTARA News) - Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Wuryanto, mengaku belum dapat penjelasan dan menunggu mengenai alasan penolakan terhadap atasannya, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, masuk ke Amerika Serikat.Sepanjang hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat terjalin, baru sekali ini terjadi seorang panglima TNI dan rombongan ditolak mendarat di Amerika Serikat oleh instansi resmi Amerika Serikat."Kami masih belum tahu mengenai alasan penolakan terhadap Panglima TNI masuk ke Amerika Serikat," ujar Wuryanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.Berita lengkapnya di sini. Baca juga: Duta besar Amerika Serikat minta maaf Mekkah (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menunaikan ibadah Umrah di Tanah Suci Mekkah pada Sabtu malam waktu setempat, setelah sebelumnya menghadiri KTT D-8 di Istanbul, Turki.Wapres memulai perjalanan untuk Umrah dari Bandara Ataturk, Turki pada Sabtu Pagi, menuju Madinah, Arab Saudi.Setelah empat jam perjalanan, Wapres tiba di Bandara Prince Mohammad bin Abdulazis, Madinah, sekitar pukul 13.00 waktu setempat.Baca berita selengkapnya di sini. Solo, Jawa Tengah (ANTARA News) - Ratusan warga Solo didukung Perhipunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) setempat antusiastis membagikan nasi tumpeng "Kenduri Cinta" untuk kelancaran pernikahan Kahiyang Ayu-Muhammad Bobby Nasution pada acara CFD (Car Free Day) di Jalan Slamet Riyadi, Minggu.Acara pembagian belasan tumpeng ini diawali dengan doa bersama untuk mendoakan resepsi pernikahan putri Presiden Joko Widodo di Graha Saba Buwana pada 8 November mendatang berjalan lancar dan aman."Kami sangat mendukung tumpengan warga Solo dalam rangka Bapak Presiden mantu ini, berharap perjalan aman dan tertib," kata kata Ketua HPRI Kota Surakarta Abdullah Suwarno.Baca berita lengkapnya di sini. London (ANTARA News) - Film dokumenter pariwisata Indonesia "Keris dan Wayang" menjadi primadona dan menarik perhatian pengunjung festival yang sebagian besar pelajar dan mahasiswa Kota Cuenca dalam Festival Film Internasional Seni dan Budaya Populer ke-4 di Kota Cuenca, Ekuador, berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 Oktober 2017.Festival Film Internasional Seni dan Budaya Populer ke-4 itu merupakan rangkaian dari Festival de Artesanias de Americana ke-15 yang diadakan CIDAP atau The American Center of Crafts and Folk Arts, demikian keterangan Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Pensosbud KBRI) Quito kepada ANTARA News, Minggu (22/10).Selengkapnya di sini.

