Ini pentingnya pola makan ayah untuk calon bayi

Jakarta (ANTARA News) - Pola makan seorang ayah sebelum berhubungan intim dapat berperan penting sebagai nutrisi istrinya saat hamil dalam melahirkan bayi yang sehat, demikian hasil penelitian baru."Kami benar-benar terkejut menemukan hubungan antara pola makan dan keturunannya," kata Michal Polak, seorang profesor di University of Cincinnati di Amerika Serikat.Dalam studi yang dipublikasikan jurnal Proceedings of the Royal Society B, para peneliti memanipulasi nutrisi lalat buah jantan dan mengamati korelasi kuat antara pola makan yang buruk dan ketahanan yang buruk di antara keturunan mereka.Mereka memberi makan lalat betina dengan makanan yang sama. Namun, peneliti memberi makan jantan dengan 30 menu makanan harian berbeda.Lalat bisa memakan semua yang mereka inginkan dari campuran agar-agar tetapi kualitas makanannya bervariasi secara dramatis dari konsentrasi protein, karbohidrat, dan kalori rendah hingga tinggi.Setelah 17 hari menjalani diet ketat, jantan dikawinkan secara terpisah dan berurutan dengan dua betina, yang semuanya mendapat makanan tepung ragi yang sama.Para peneliti menemukan bahwa embrio dari perkawinan keduanya lebih cenderung bertahan karena makanan nutrisi sang ayah membaik.Angka kematian embrio tertinggi terjadi pada keturunan jantan yang diberi makanan tinggi karbohidrat dan diet rendah protein.Studi ini juga menemukan kejadian kematian embrio yang sedikit lebih tinggi berhubungan dengan lalat jantan yang diberi makan makanan dengan kalori tertinggi. Demikian seperti dilansir laman Indian Express.

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Ida Nurcahyani