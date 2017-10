Pelecehan seks lagi di Hollywood, kini sutradara James Toback pelakunya

Jakarta (ANTARA News) - Sutradara sekaligus penulis peraih nominasi Oscar dilaporkan oleh 38 wanita atas pelecehan seksual.





Para wanita ini mengatakan sang sutradara mendekati mereka di jalanan kota New York dan menjanjikan mereka menjadi bintang. Namun, hal ini seringkali berakhir dengan pertanyaan seksual dan Toback melakukan masturbasi di depan para wanita.





Mendapat tuduhan ini, Toback membantah. Dia mengaku tidak pernah bertemu dengan wanita mana pun.







Sebanyak 31 orang wanita termasuk Louise Post, gitaris dan vokalis band Veruca Salt serta aktor Terri Conn turut angkat bicara soal ini.







Bahkan Echo Danon mengingat sebuah kejadian saat syuting film Black and White karya Toback. Saat itu Toback meletakkan tangannya dan mengatakan akan ejakulasi jika bisa melihat mata Danon dan mencubit putingnya.







"Semua orang ingin bekerja, jadi mereka bertahan dengan itu," kata Danon kepada The Times.





Laporan terhadap Toback mencuat setelah kasus serupa dilakukan produser Harvey Weinstein. Dia dituduh melakukan pelecehan seksual dan penyerangan oleh lebih dari tiga lusin wanita.





Kendati begitu, Weinstein membantah tuduhan ini, walau akhirnya dia dipecat dan dikecam banyak rekannya di Hollywood.







Meskipun tak sepopuler Weinstein, Toback memiliki karir sukses di Hollywood selama lebih dari empat dasawarsa. Banyak orang yang memuji karyanya.





Lulusan Harvard ini menjadikan hidupnya sendiri sebagai inspirasi untuk film pertamanya The Gambler, pada 1974.





Dia juga menulis dan mengarahkan film Harvey Keitel Fingers, otobiografi The Pick Up Artist yang dibintangi aktor Robert Downey Jr dan Molly Ringwald. Lalu film Two Girls dan Guy yang juga dibintangi Downey Jr dan Heather Graham, Harvard Man, bersama Sarah Michelle Gellar.





Dia mendapatkan nominasi Oscar adalah untuk film Barryster yang dibintangi Barry Levinson dan Bugsy yang dibintangi Warren Beatty.







Seperti Weinstein, laporan dugaan perilaku Toback terhadap wanita telah berlangsung selama beberapa dekade. Majalah Spy menulis tentang dirinya pada 1989 dan situs Gawker yang sekarang sudah tidak berfungsi juga pernah menerbitkan laporan wanita di New York.





Minggu lalu, beberapa orang di Hollywood mulai mencela Toback di media sosial, termasuk sutradara Bridesmaids Paul Feig, yang men-tweet bahwa Toback adalah "aib".







"Salah satu tugas utama seorang sutradara adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi para aktor," tulis Feig.

Editor: Jafar M Sidik