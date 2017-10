Anies pastikan program pelayanan masyarakat jadi prioritas

"Jadi kemarin kita sudah lihat itu misalnya simpang susun tidak sebanding, itu kita lihat pelaksanaan seperti apa. Nah ini kita lihat pada semua jadi nanti ada laporan tertulis, lalu kita akan monitor pastikan semuanya tepat waktu sehingga masyarakat tidak dirugikan," kata Anies usai Rapat Pimpinan (Rapim) di Balaikota DKI Jakarta, Senin.





Program berkaitan pelayanan masyarakat, ditegaskan Anies bakal menjadi prioritas utama ketimbang program internal seperti renovasi kantor dan sebagainya.





Anies menyatakan saat ini pihaknya tengah memeriksa ulang paparan isu strategis dari satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang dilaporkan dari Binamarga dan Diskominfo lewat rapim.



"Pertama kita sampaikan bahwa kita ingin melihat semua program, proyek yang sedang berjalan lalu akan dicek apakah tepat waktu dan apakah on budget semuanya. Kedua, adalah soal penataan keuangan dan penataan aset," kata Anies.



"Semuanya itu kita minta laporannya, mereka belum punya datanya mereka diinstruksikan membuat daftarnya, on budget, on schedule dan on quality. Terutama terkait dengan pelayanan publik," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan memprioritaskan program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno di Ibu Kota.

Editor: Gilang Galiartha