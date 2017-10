222 petugas dukung kelancaran rute alternatif Transjakarta

Jakarta (ANTARA News) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiagakan 222 petugas untuk membantu mengatur lalu lintas kendaraan di rute ekspres dan rute lintas Transjakarta."Ada sebanyak 222 petugas yang kami kerahkan untuk membantu kelancaran penerapan rute ekspres dan rute lintas Transjakarta," kata Wakil Kepala Dishub DKI Sigit Wijatmoko di Jakarta, Senin.Para petugas, ia menjelaskan, akan membantu pengaturan lalu lintas kendaraan di jalur yang dilintasi bus-bus Transjakarta rute alternatif ekspres dan lintas."Termasuk melakukan sterilisasi jalur, pengaturan putaran dan lain-lain," kata Sigit.Ia berharap keberadaan para petugas pendukung tersebut bisa memperlancar operasi bus Transjakarta di jalur-jalur yang baru."Apalagi rute-rute baru itu memang dibuat untuk menghindari kemacetan. Kami akan bantu untuk pengaturan lalu lintas di sekitar simpang di sepanjang rute alternatif itu," tutur Sigit.PT Transjakarta membuka enam rute bus ekspres dan lintas yang antara lain meliputi rute Pulogadung-Harmoni (via koridor 10, 2, 5 dan 4), Cililitan-Dukuh Atas (via koridor 10 dan 4) dan Monas-Ragunan via (koridor 13).Selain itu ada rute ekspres PGC-Tanjung Priok (via tol), Tanjung Priok-PGC (via tol) dan Kampung Rambutan-Kampung Melayu (via tol).

Editor: Maryati