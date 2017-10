Kim Soo-hyun jalani wajib militer tanpa gelar temu penggemar

Jakarta (ANTARA News) - Aktor asal Korea Selatan, Kim Soo-hyun akhirnya memulai tugas wajib militernya pada Senin ini, menurut agensi sang aktor, Keyeast Co.Pemeran utama dalam drama "My Love from the Star" itu memasuki sebuah kamp pelatihan militer di Paju, Provinsi Gyeonggi.Tidak ada acara untuk para penggemar sebelum dia memasuki masa wajib militernya, karena sang aktor tidak ingin membuat keributan di masa awal tugasnya."Aku ingin mengucapkan selamat tinggal, meski cepat, sebelum pergi ke militer. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang telah mendukungku," tulis dia dalam akun Instagramnya."Aku akan segera kembali dan berharap semua orang menjaga diri mereka dengan baik," tambah dia.Soo-hyun sebenarnya masuk dalam kategori tak layak menjalani tugas militer aktif oleh Administrasi Tenaga Kerja Militer karena kondisi jantungnya tak sehat.Namun, dia mengatakan kondisinya sudah cukup membaik sehingga tetap bersikukuh memulai dinas militernya. Soo-hyun akan bertugas di bagian layanan pengganti seperti di bangsalSoo-hyun rencananya menyelesaikan tugasnya pada 22 Juli 2019. Demikian seperti dilansir laman Kantor Berita Yonhap.

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Monalisa