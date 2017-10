TWICE masih kuasai tangga musik Oricon Jepang

Jakarta (ANTARA News) - Girlgroup asal Korea Selatan, TWICE menduduki posisi puncak tangga musik utama Jepang, Oricon selama lima hari, dengan penjualan mendekati 200.000 keping album.Album "One More Time," yang dirilis di Jepang pada hari Rabu lalu, memegang posisi terdepan di Oricon's Daily Single Chart pada Senin pagi, menurut JYP Entertainment. Penjualan album mencapai 191.157 eksemplar sampai saat ini.Peraihan ini menjadikan TWICE sebagai girlgroup K-pop dengan penjualan album tercepat di Jepang. Rekor sebelumnya dipegang KARA, dengan penjualan 122.820 keping selama minggu pertama tahun 2011.TWICE akan merilis album full-length pertamanya "Twicetagram" dengan lagu utama "Likey" pada 30 Oktober mendatang di Korea Selatan. Demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

Editor: Monalisa