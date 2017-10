UI gagas program Smart City

Depok (ANTARA News) - Universitas Indonesia (UI) bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI serta USAID menggagas program Smart City atau Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-centered Innovation and Technology."Ini merupakan sebuah kegiatan yang mengkombinasikan pemodelan, penerapan, penelitian, dan pelatihan ilmiah untuk inovasi dan teknologi untuk perkotaan," kata Kepala Humas dan KIP UI, Rifelly Dewi Astuti, di Depok, Senin.Ia mengatakan Snart City UI bekerjasama dengan 5 universitas dalam negeri yaitu Universitas Padjajaran/UNPAD, Universitas Diponegoro/UNDIP, Universitas Udayana/UNUD, Universitas Sriwijaya/UNSRI dan Universitas Teknologi Sumbawa/UTS.Selain itu juga Smart City UI juga melibatkan 3 (tiga) universitas mitra dari Amerika Serikat, yaitu University of Florida/UF, University of Illinois at Urbana-Champaign/UIUC, danSavannah State University/SSU.Dikatakannya, tujuan utama kegiatan Smart City adalah untuk meningkatkan jumlah Doktor (baik kualitas maupun kuantitas) yang dihasilkan dan Jumlah Publikasi internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sertameningkatkan kerjasama penelitian mengenai perkotaan antara universitas-universitas di Amerika Serikat dengan UI dan universitas-universitas mitra."Sejumlah fokus penelitian pada program Smart City diantaranya Energi dan Lingkungan, Infrastruktur serta Kualitas Hidup masyarakat Perkotaan," katanya.

Editor: Ruslan Burhani