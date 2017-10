Komedian David Letterman terima Penghargaan Mark Twain

Washington (ANTARA News) - David Letterman, komedian pembawa acara televisi larut malam terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat (AS), menerima Penghargaan Mark Twain pada Minggu (22/10) karena sumbangsihnya kepada kebudayaan Amerika.Acara televisi larut malam itu dibangun dengan latar belakang seputar wawancara dan penampilan tamu saat Letterman "Late Night" membawakan acara tersebut pada 1982 dengan kejahilan dan ejekan yang oleh banyak kalangan dinilai tidak masuk akal, demikian laporan kantor berita Reuters.Jutaan pemirsa setiap hari menonton acaranya, yang menyajikan "trik hewan peliharaan, yang bodoh".Di belakang mejanya, Letterman bisa menjadi serius, membosankan dan pemikir. Tapi, dia sering mengajukan diri untuk melakukan kejahilan aneh.Dalam salah satu ulah terkenalnya, ia bekerja di Taco Bell di pinggiran Kota New Jersey, dan bertugas mengambilkan pesanan.Di gambaran lain, wajah Letterman terbenam dalam air saat tertutup tablet berbusa Alka Seltzer.Komedian kelahiran 26 April 1947 itu menerima Penghargaan Mark Twain untuk Lelucon Khas AS di Kennedy Center karena imajinasi dan lawakannya yang berani dan dari beranjak dari ketulusan hati.Banyak komedian muda, termasuk pembawa acara larut malam Jimmy Kimmel, menggambarkan Letterman sebagai orang berpengaruh besar.Sebelum Kimmel memberi penghargaan di panggung kepada Letterman, sang penghibur itu mengingat kembali salah satu momen favoritnya yang tak terduga."Dave membawa kenop pintu ini dan dia meletakkannya di atas meja, kemudian dia berkata Ini cuma tampak besar. Itu saja," katanya.Letterman membawakan lebih dari 6.000 episode asli "Late Night with David Letterman" di jaringan televisi NBC, kemudian ke jaringan televisi CBS dengan acara "Late Show with David Letterman", yang berakhir pada Mei 2015.Dia meraih beberapa Emmy Awards, penghargaan tertinggi televisi AS, atas karyanya sebagai penulis, pemain dan produser.Orang Indiana asli itu membuat penampilan pertamanya dari 22 penampilan di "The Tonight Show Starring Johnny Carson" pada 1978.Setelah menjadi tuan rumah acara "Late Night" selama 11 tahun, dia pindah ke CBS pada 1993, pasca-kekalahan dari saingan lamanya, Jay Leno, untuk menggantikan Carson di acara "The Tonight Show".Pada Minggu (22/10), sejumlah komedian karibnya menggoda Letterman tentang perang larut malamnya dengan Leno dan tentang pensiun, namun sang penerima kehormatan berbicara dengan nada tajam dalam pidato penerimaannya."Definisi patriotisme Mark Twain adalah begini: 'Patriotisme mendukung negara Anda sepanjang waktu dan Pemerintahan Anda bila layak mendapatkannya'," katanya.Pada 2012, Letterman diakui atas kontribusinya terhadap seni dan budaya AS di Kennedy Center Honors, satu penghargaan prestasi seumur hidup untuk para seniman pertunjukan.Acara penghormatan untuk Letterman akan disiarkan dalam tayang ulang untuk stasiun televisi umum pada 20 November 2017.

Editor: Priyambodo RH