Cisco beli Boadsoft 1,9 miliar dolar AS

New York (ANTARA News) - Cisco Systems, produsen peralatan jaringan telekomunikasi informasi dan data terbesar di dunia, mengumumkan pada Senin (23/10) bahwa telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi perusahaan perangkat lunak Amerika Serikat (AS) BroadSoft senilai 1,9 miliar dolar AS.Cisco mengatakan akan membayar 55 dolar AS per saham, secara tunai. Saham BroadSoft naik 1,41 persen menjadi 54,675 dolar AS pada awal perdagangan setelah pengumuman tersebut, sementara saham Cisco naik 0,96 persen menjadi diperdagangkan pada 34,575 dolar AS per unit saham.Akuisisi itu diperkirakan akan ditutup selama kuartal pertama 2018. Setelah menyelesaikan transaksi, karyawan BroadSoft akan bergabung dengan Cisco Unified Communications Technology Group.Para analis mengatakan kesepakatan tersebut memungkinkan Cisco untuk melakukan diversifikasi lebih jauh dari bisnis switch and routers-nya yang stagnan, dengan memberikan pijakan yang lebih kuat dalam menjual perangkat lunak komunikasi terpadu ke perusahaan telekomunikasi besar, menurut CNBC.CEO Cisco Chuck Robbinstold mengatakan pada Senin (23/10) bahwa kesepakatan tersebut akan membantu para klien dan bisnis-bisnis kecil Cisco terhubung lebih baik dengan para konsumen."Setiap pelanggan, ketika mereka memikirkan strategi digital mereka, mereka memikirkan bagaimana mereka berinteraksi dengan pelanggannya," kata Robbins.Ia menambahkan: "Akuisisi BroadSoft ini benar-benar memberi kita solusi kolaborasi yang paling komprehensif bagi para pelanggan kami."

Editor: Priyambodo RH