Sosok Benny Panbers di mata Ryan D'Masiv

banyak kenangan antara saya dengan om benny panjaitan (panbers) salah satu pesan yang saya ingat dari beliau adalah "jadilah penyanyi dan pencipta lagu dengan karakter atau ciri khas mu sendiri" .. selamat jalan om .. karya mu semangat mu akan terus tertanam dalam hidup dan hati saya.. gitar dari om akan saya jaga terus sampai akhir hayat saya.. terimakasih atas dedikasi mu untuk industri musik indonesia selama ini.. izinkan aku melanjutkan semangat mu ❤️😭 #selamatjalanbennypanjaitan #RIPbennypanjaitan #legend

A post shared by Rian D'MASIV (@rianekkypradipta) on Oct 23, 2017 at 9:16pm PDT