Bank Indonesia tidak layani penghapusan riwayat kredit

Pontianak (ANTARA News) - Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Adhinanto Cahyono mengatakan sebagaimana dalam kententuan, pihaknya tidak melayani permintaan penghapusan atau pemutihan riwayat kredit informasi debitur dari pihak manapun."Bank Indonesia tidak diperkenankan mengubah data informasi debitur baik data penggunaan penyediaan fasilitas dana ataupun data riwayat kolektibilitas kredit debitur kecuali atas permintaan tertulis dari pelapor seperti Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank," ujarnya di Pontianak, Selasa.Terkait Sistem Informasi Debitur (SID), Adhinanto menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/14/PBI/2007 bahwa SID adalah sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI) yang berfungsi untuk menghimpun data Debitur yang disampaikan pelapor (Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank) dalam bentuk Informasi Debitur Individual (IDI) untuk pelapor, debitur, dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Undang - Undang."IDI yang umumnya disebut BI Checking adalah profil debitur baik perorangan maupun badan usaha yang memuat informasi mengenai fasilitas kredit termasuk di antaranya adalah kualitas kredit yang pernah diterima oleh debitur dengan posisi historis 24 bulan ke belakang," kata dia.Menurutnya dalam hal bank dan/atau lembaga keuangan non bank menolak permohonan fasilitas kredit dari debitur atau calon debitur sebagai akibat langsung dari informasi debitur pada SID."Bank atau lembaga keuangan non bank wajib memberikan penjelesan tertulis kepada debitur atau calon debitur apabila ada permintaan tertulis dari debitur atau calon debitur yang bersangkutan," katanya.Ia menambahkan bahwa kebenaran dan keakuratan data IDI merupakan tanggung jawab bank atau lembaga keuangan non bank yang melaporkan laporan debitur melalui SID kepada Bank Indonesia."Bank Indonesia tidak bertanggungjawab terhadap segala akibat yang timbul sehubungan dengan ketidakbenaran dan ketidakakuratan data serta penggunaan informasi debitur," papar dia.Bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau meminta IDI, kata Adhinanto dapat menghubungi bank yang memberikan fasilitas penyediaan dana kepada masyarakat yang bersangkutan."Masyarakat juga bisa dapat langsung mendatangi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar di Jalan Ahmad Yani No. 2 Pontianak, dengan membawa dokumen-dokumen sesuai persyaratan," papar dia.

Editor: B Kunto Wibisono