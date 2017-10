Konser Air Supply Dua personil Air Supply Graham Russell (kiri) dan Russell Hitchcock (kanan) beraksi saat konser "40th Anniversary" di Jakarta, Jumat (3/3/2017). Dalam konsernya grup soft rock asal Australia tersebut membawakan sejumlah lagu diantaranya Good Bye, All Out of Love dan Making Love Out Of Nothing At All. (ANTARA/Muhammad Adimaja) ()

Surabaya (ANTARA News) - Musisi Russel Hitchcock dan Graham Russell yang tergabung dalam kelompok musik "Air Supply" siap tampil di Surabaya pada 6 Desember, demikian kata promotor dari "Full Color Entertainment".Manager Full Color Entertainment Fendy Chow dalam jumpa pers di Surabaya, Selasa, mengatakan duo musisi asal Australia itu akan menyapa penggemar mereka di Surabaya dalam konser bertajuk "The Celebration of Love"."Nantinya Air Supply akan membawakan lagu-lagu bertemakan cinta yang tak lekang di makan zaman," katanya.Lagu-lagu Air Supply yang bernada pop dan balada itu populer di era 1980 hingga 1990-an. Pada masa tersebut, beberapa di antaranya turut melekat di telinga masyarakat Indonesia, seperti "Making Love Out of Nothing at All", "I Cant Wait Forever", dan "Goodbye".Sejak berdiri di tahun 1975, album yang dirilis Air Supply bersama "Arista Record" selalu terjual lebih dari dua juta keping di seluruh dunia.Bahkan saat merilis album "Greatest Hits" di tahun 1983, yang salah satunya berisi lagu "Making Love Out of Nothing at All", konon terjual lebih dari tujuh juta keping di seluruh dunia.Fendy mengatakan konser "The Celebration of Love" di Surabaya adalah rangkaian lawatan "Air Supply" di Indonesia, setelah pada 3 Maret lalu tampil di Jakarta."Di Jakarta tiket Air Supply ludes terjual atau," katanya.Suksesnya konser Air Supply di Jakarta pada 3 Maret lalu, menurut dia, menunjukkan para penggemarnya di Indonesia masih sangat banyak."Untuk itulah Full Color Entertainment ingin mengakomodir para penggemar Air Supply di Surabaya pada konser tanggal 6 Desember mendatang," ucapnya.Dia menambahkan, sehari setelah konser di Surabaya, Air Supply juga dijadwalkan tampil menyapa penggemarnya di Bandung pada 7 Desember.

