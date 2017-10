248 artefak diboyong ke Brusel untuk festival Europalia Indonesia

Proses perakitan perahu Padewakang dari Bulukumba, Sulawesi Selatan sudah hampir mencapai tahap akhir. Kapal ini akan meramaikan Pameran Archipel (Nusantara), yang memvisualkan budaya kemaritiman di Indonesia. Pameran ini merupan bagian dari Europalia Art Festival Indonesia yang berlangsung 10 Oktober 2017-21 Januari 2018. #indonesiadieuropalia #europalia2017 #europaliaindonesia #europaliaphotoindonesia #archipel #nusantara #maritimes #maritim #indonesia Photo by:Resa

