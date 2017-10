Kemarin, Panglima TNI kecewa ditolak masuk AS hingga Benny "Panbers" tutup usia

Jakarta (ANTARA News) - Cerita Panglima TNI Jenderal Gatot saat ditolak masuk AS, Presiden apresiasi Tulungagung terbaik manfaatkan dana desa, DPR akhirnya setujui Perppu Ormas jadi Undang-Undang, Benny "Panbers" Panjaitan tutup usia, hingga Riri Riza nilai nominasi FFI 2017 cukup beragam, menjadi berita kemarin yang layak baca.Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta dirinya tidak berangkat ke Amerika Serikat saat melapor penolakan Pemerintah AS atas rencana kunjungan ke negara itu."Begitu saya tidak bisa berangkat, saya lapor juga ke Presiden, Presiden mengatakan ya sudah tidak usah berangkat," kata Gatot ditemui di Istana Negara Jakarta, Selasa.Baca beritanya di sini. Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai daerah yang mampu memanfaatkan dana desa dengan sangat baik."Karena bisa dibangun jalan 679 km, jembatan 1.975 meter, ini dikerjakan dalam tiga tahun setelah dana desa diadakan. Karena kita tahu sudah tiga tahun ini dana yang kita gelontorkan Rp127 triliun. Ini Kabupaten Tulungagung," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Selasa.Pada kesempatan itu Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia.Presiden secara khusus mencari Bupati Tulungagung dalam acara tersebut yang ternyata duduk pada bagian belakang.Berita lengkapnya di sini. Jakarta (ANTARA News) - DPR akhirnya memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang setelah pemungutan suara terbuka fraksi dalam rapat paripurna pada Selasa."Dari hasil voting terbuka, sebanyak 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju, serta sebanyak 131 anggota dari tiga fraksi menyatakan tidak setuju. Anggota yang hadir seluruhnya sebanyak 445 anggota," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang memimpin rapat paripurna lanjutan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.Berita selengkapnya di sini. Jakarta (ANTARA News) - Vokalis band legendaris Indonesia Panbers, Benny Panjaitan, meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada Selasa."Telah berpulang...ke hadirat yang mahakuasa...Benny Panbers Panjaitan...di usia...70 tahun...mohon doa agar kekuatan bagikeluarga besar...." cuit manajemen Panbers dalam akun Twitter resmi Panbers, @panbersband, pukul 10.00 WIB.Baca berita lengkapnya di sini. Baca juga: Mendiang Benny Panjaitan dikenal sebagai sosok serius Jakarta (ANTARA News) - Lima film yang masuk nominasi kategori film terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2017 dinilai telah mewakili keberagaman tema atau genre."Keragaman tema yang diangkat dalam film yang masuk sebagai nominasi cukup positif," ujar Ketua Bidang Penjurian FFI 2017 Riri Riza di Jakarta, Selasa.Sebanyak lima film Indonesia dengan gendre berbeda telah terpilih untuk masuk dalam kategori film terbaik ajang yang sudah diadakan sejak 1955 itu.Lima film yang masuk dalam nominasi film terbaik FFI 2017 adalah Cek Toko Sebelah, Kartini, Night Bus, Pengabdi Setan, dan Posesif.Selengkapnya di sini.

Editor: Ida Nurcahyani