Delapan band rock terbaik luncurkan album kompilasi

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak delapan band rock terbaik Indonesia jebolan kompetisi musik SuperMusic.ID meluncurkan album kompilasi bertajuk "SuperMusic.ID Rockin Battle- The Mighty Eight" di Jakarta, Rabu."Album ini menyuguhkan lagu kompilasi delapan lagu dari finalis Supermusic.ID," ujar Manajer SuperMusic.ID, Gege Dirgantara.Gege menjelaskan album ini terdiri dari lagu yang berasal dari berbagai genre rock, namun tetap mengakar pada pakem musik rock.Delapan band tersebut yakni The Grgtz dengan lagunya Malas, kemudian Meet After The Storm dengan lagunya Nalar, Gho$$ dengan lagunya Carele$$. Selanjutnya Killa The Pia yang berjudul Jeritan Kegelapan, Jakarta Blues Factory dengan lagunya Hey, Equaliz dengan lagunya Pergi Pergilah Kau, Radiaktif dengan lagu Radioaktif, dan Kasino Brothers dengan lagu berjudul Dilema."Album ini merupakan persembahan bagi semua penggemar musik rock," lanjut Gege.Secara musikalitas, kata dia, album itu menawarkan paket lengkap dari apa yang disebut regenerasi musik rock Indonesia."Tentu saja, kami berharap pecinta musik rock dapat menikmati hasil karya berkualitas dari finalis Rockin Battle," harap dia.Gege menjelaskan bahwa album itu merupakan pemenuhan janji dan jawaban dari proses panjang pencarian generasi baru band rock Indonesia. Perjalanan cukup panjang dilalui untuk menghasilkan album ini, sejak masa registrasi yang diikuti 1.200 grup band hingga terpilih delapan band finalis.Sejumlah musisi rock senior turut terlibat dalam proses itu yakni Ian Antono, Stephan Santoso, Stevie Item, dan Imanine."Di album ini, setiap band mencoba mengekspolarasi dan menghasilkan musik yang segar. Kami ingin album inii menjadi awal terobosan musik rock setelah sekian lama tidak mendengar karya baru dari band Indonesia," papar Gege.(T.I025/T007)

Editor: Ruslan Burhani