Aktris Korea Clara tak sabar bertemu penggemar Indonesia (Video)

Tokyo (ANTARA News) - Aktris Korea Clara Lee berharap bisa segera bertemu dengan para penggemarnya di Indonesia.





Ditemui di karpet merah gelaran Festival Film Internasional Tokyo (TIFF) 2017, Clara menyebut perhatian penggemar dari Indonesia selalu terlihat, terutama di akun Instagramnya yang punya 610.000 pengikut.





"Saya lihat kalian dari Instagram, saya sangat bersyukur punya kalian sebagai penggemar," kata Clara pada ANTARA News di Tokyo, Rabu (25/10) malam waktu setempat.





Aktris dalam film komedi romantis China "Some Like It Hot" itu menghadiri karpet merah TIFF ke-30 sebagai bagian dari China Film Week in Tokyo & Okinawa 2017.





Berada di festival film yang dihadiri produser, sutradara dan aktor serta aktris dari berbagai negara membuatnya tersanjung.





"Saya bangga bisa berada di sini sebagai seorang aktris... Saya senang sekali malam ini," ujar perempuan 32 tahun itu.





Aktris yang lahir dengan nama Lee Sung-Min itu mulai debut di dunia hiburan Korea Selatan pada 2005. Dia membintangi film pertamanya pada 2009 yang berjudul "Five Senses of Eros". Semenjak itu, ia telah berakting dalam beberapa layar lebar dan sederet serial drama televisi, termasuk "Emergency Couple" yang juga dibintangi Song Ji-hyo.





TIFF yang tahun ini menginjak perayaan ke-30 berlangsung mulai 25 Oktober hingga 3 November 2017 di Roppongi Hills dan EX Theater Roppongi, Tokyo, Jepang.





Festival film yang berlangsung selama 10 hari itu menampilkan lebih dari 200 film Jepang dan negara-negara lainnya, serta acara-acara terkait film termasuk layar tancap hingga Godzilla Cinema Concert.





Video:





Editor: Gilang Galiartha