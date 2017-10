Mayu Matsuoka harap filmnya menginspirasi perempuan (Video)

Jakarta (ANTARA News) - Aktris Jepang Mayu Matsuoka berharap film terbarunya "Tremble All You Want" bisa diterima oleh penonton --khususnya perempuan-- di dunia, termasuk Indonesia. Film bergenre komedi romantis itu akan ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Tokyo (TIFF) 2017.





"Kami membuat film tentang perempuan yang bisa menginspirasi setiap orang di dunia," kata Mayu pada ANTARA News ditemui di acara karpet merah TIFF ke-30, Rabu (25/10) waktu setempat.





Aktris kelahiran 1995 itu berharap filmnya bisa menginspirasi kaum Hawa, juga membuat penonton merasa senang.





"Ayo ditonton dan semoga filmnya menghibur," imbuh dia seraya tersenyum lebar.





"Tremble All You Want" bercerita tentang Yoshika (Mayu Matsuoka), seorang perempuan 24 tahun yang kerap deg-degan bila mengingat cinta pertamanya di SMP. Yoshika yang masih melajang tiba-tiba menghadapi petualangan cinta saat teman kerjanya menyatakan perasaan padanya.





Film ini diangkat dari novel "Katte ni Furuetero" karya Risa Wataya yang diterbitkan di majalah bulanan Bungakukai pada 2010.





"Tremble All You Want" yang disutradarai Akiko Ooku juga dibintangai Daichi Watanabe, Anna Ishibashi, dan Takumi Kitamura.





Film ini masuk dalam kompetisi di TIFF yang tahun ini tepat menginjak dekade ketiga. Sebanyak 15 film panjang bersaing di kompetisi yang jurinya terdiri dari Tommy Lee Jones, Martin Provost, Reza Mirkarimi, Masatoshi Nagase dan Zhao Wei alias Vicky Zhao.





Festival film yang tahun ini menginjak perayaan ke-30 berlangsung mulai 25 Oktober hingga 3 November di Roppongi Hills dan EX Theater Roppongi, Tokyo, Jepang.





Festival film yang berlangsung selama 10 hari itu menampilkan lebih dari 200 film Jepang dan negara-negara lainnya, serta acara-acara terkait film termasuk layar tancap hingga Godzilla Cinema Concert.





Editor: Suryanto