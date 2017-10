Tata Starbucks tumbuh kian mantap di India

* Merayakan peresmian gerai ke-100 dan ulang tahun kelima dengan rencana membuka tiga gerai di Kolkata pada awal 2018

* Akan meningkatkan keragaman dan mempekerjakan 40% wanita pada tahun 2022 karena perusahaan ini menegaskan komitmennya menjadi perusahaan pilihan melalui program tempat kerja progresif

* Memperdalam dampak positif di masyarakat dengan kemitraan Tata STRIVE yang mendukung remaja yang tidak dapat bekerja

* Meluncurkan promosi dan produk khusus yang merayakan peristiwa penting

MUMBAI, India--(Antara/BUSINESS WIRE)-- Tata Starbucks Private Limited, usaha patungan dengan komposisi kepemilikan saham 50/50 antara Starbucks Coffee Company (Nasdaq: SBUX) dan Tata Global Beverages Limited, hari ini merayakan peresmian gerai ke-100 di Mumbai sekaligus ulang tahunnya yang kelima di India dengan serangkaian inisiatif strategis yang menegaskan kembali komitmen jangka panjangnya terhadap pasar.

Lihat rilis pers multimedia selengkapnya di sini: http://www.businesswire.com/news/home/20171024005885/en/

"Sementara kami terus menggandeng Tata, perusahaan yang berbagi nilai dan visi pertumbuhan, kami tetap komit agar dipercaya dan dihormati pelanggan di India melalui Starbucks Experience yang tak tertandingi," kata John Culver, group president, Starbucks International sekaligus Channel Development. "Pengalaman ini mengutamakan para mitra kami dari India, yang dengan bangga mewakili lebih dari 330.000 mitra Starbucks di seluruh dunia, dan melalui dedikasi serta gairah mereka menciptakan dasar yang kuat bagi Starbucks sementara kami berekspansi ke kota-kota baru di seantero India dalam beberapa tahun mendatang ."

Karena Tata Starbucks terus melayani lebih banyak pelanggan di seantero negeri, perusahaan ini akan membuka tiga gerai di kota historis Kolkata pada awal 2018, termasuk gerai di Park Mansion ikonik yang mencerminkan warisan kopi Starbucks. Gerai Starbucks akan menyajikan minuman khas yang diracik dengan tangan, berbagai makanan dan "Third Place" yang berbeda di kota itu.

Siap meraih Peluang

Seiring dengan terus berkembangnya Tata Starbucks, begitu pula komitmennya untuk menjadi kekuatan yang positif dalam membantu kesuksesan rakyat India di masa depan. Perusahaan ini berharap dapat melipatgandakan jumlah mitra (karyawan)-nya menjadi 3.000 orang dalam lima tahun mendatang dan, menegaskan komitmennya menjadi tempat kerja yang progresif, bermaksud menambah proporsi karyawan wanita menjadi 40 persen pada tahun 2022, naik dari 25 persen saat ini. Hal-hal ini mengandalkan inisiatif yang sudah dilaksanakan guna memenuhi aspirasi Tata Starbucks untuk menjadi perusahaan pilihan, dengan manfaat terkemuka dalam industri seperti jadwal kerja lima hari, yang merupakan program pertama yang diperkenalkan pada 2016.

"Kesuksesan kami ditetapkan oleh mitra luar biasa yang bangga melayani pelanggan kami dengan perhatian dan semangat," ujar Sumi Ghosh, chief executive officer, Tata Starbucks. "Aspirasi kami, sementara kami terus tumbuh, adalah menjadi perusahaan pilihan di pasar melalui investasi kami bagi para mitra dan dengan menciptakan peluang yang lebih cerah bagi orang di seantero negeri."

Perusahaan ini juga akan terus memperdalam hubungannya dengan masyarakat India dan memanfaatkan skalanya untuk membuat perbedaan atas alasan yang paling penting di dalam negeri. Dalam lima tahun mendatang, Tata Starbucks akan melatih 3.000 kaum muda yang tidak dapat bekerja melalui program Tata STRIVE, kemitraan yang menggabungkan pelatihan keterampilan kerja dan keahlian Starbucks dalam operasi ritel.

"Kemitraan kami dengan Starbucks memuaskan dan ini merupakan momen luar biasa bagi Tata Global Beverages dan Starbucks," kata Ajoy Misra, chief executive officer sekaligus managing director, Tata Global Beverages. "Kami bangga akan nilai bisnis bersama dan fokus pada kualitas kami, dan kami amat optimis atas peluang pertumbuhan terus-menerus di India."

Merayakan Gerai ke-100 Starbucks di India

Berlokasi di Victoria Mills (Kamala Mills), salah satu pusat komersil utama Mumbai, gerai ke-100 Tata Starbucks menampilkan seni dinding kayu ukiran yang menghormati warisan kopi India. Warna tanah dan bahan kayu alami di gerai ini membangkitkan atmosfer hangat yang mengajak pelanggan untuk santai dan berinteraksi. Gerai ini merupakan gerai pertama Starbucks di India yang menyajikan Starbucks® Nitro Cold Brew, kopi Cold Brew bertakaran rendah yang direndam semalaman dan kemudian diberi nitrogen untuk rasa manis alami dan lembut di mulut. Kantong kertas di gerai ke-100 ini berasal dari Srishti, suatu inisiatif yang memungkinkan peluang mata pencaharian bagi kaum muda penyandang cacat dari keluarga pekerja perkebunan.

Untuk memperingati peresmian gerai ke-100-nya, Tata Starbucks memperkenalkan cangkir keramik You Are Here - Mumbai pertama di India. Terinspirasi oleh penanda lokal seperti Gateway of India, Marine Drive, Worli Sea Link, Flora Fountain, Taj Mahal Palace dan menampilkan taksi hitam-kuning ikonik Mumbai, desain tersebut memiliki semangat cosmopolitan metropolis.

Dalam merayakan peresmian gerai ke-100 dan ulang tahun kelima kiprahnya di pasar, Tata Starbucks juga memperkenalkan Golden Sparkle Frappuccino® Blended Beverage di semua gerai di India mulai 25 Oktober hingga 6 November. Golden Sparkle Frappuccino® adalah espresso yang dicampur dengan saus mocha, berhiaskan whipped cream dan bertabur serbuk gula merah. Dalam menghormati peristiwa penting ini, pada 28 Oktober setiap minuman berukuran Short atau Tall akan tersedia dengan harga INR 100 (USD1,50) di semua gerai di seantero India.

Starbucks masuk ke India dengan membuka gerai pertamanya di Horniman Circle di Mumbai pada 2012. Saat ini, gerai Starbucks berlokasi di enam kota: Mumbai, Pune, Hyderabad, Chennai, Delhi dan Bangalore.

Tentang Starbucks

Sejak 1971, Starbucks Coffee Company telah komit untuk mencari dan memanggang secara etis kopi arabica berkualitas tinggi. Dewasa ini, dengan gerai di seluruh dunia, perusahaan ini adalah pemanggang dan peritel utama kopi khusus di dunia. Melalui komitmen teguh kami terhadap keunggulan dan prinsip kami, kami menghidupkan Starbucks Experience unik bagi setiap pelanggan melalui setiap cangkir. Untuk berbagi pengalaman ini, silakan kunjungi kami di gerai kami, secara online di Starbucks.com dan melalui Starbucks Newsroom.

Tentang Tata Starbucks Private Limited

Starbucks masuk ke pasar India pada Oktober 2012 melalui Usaha Patungan dengan komposisi kepemilikan saham 50/50 dengan Tata Global Beverages dan saat ini mengoperasikan 100 gerai di India di seantero Mumbai, Delhi NCR, Hyderabad, Chennai, Bengaluru dan Pune, melalui jaringan lebih dari 1.600 mitra (karyawan). Gerai Starbucks dioperasikan oleh usaha patungan tersebut, TATA Starbucks Private Limited, dan di-branded sebagai Starbucks Coffee - "A Tata Alliance."

Tentang Tata Global Beverages

Tata Global Beverages adalah bisnis minuman global dengan kehadiran brand di lebih dari 40 negara. Perusahaan ini memasarkan teh, kopi dan air serta merupakan perusahaan teh terbesar kedua di dunia. Lebih dari 300 juta produknya dikonsumsi setiap hari di seluruh dunia. Omset tahunan Tata Global berjumlah USD1,2 miliar dan mempekerjakan sekitar 3.000 orang di seluruh dunia. Perusahaan ini fokus pada minuman alami serta memiliki berbagai brand minuman regional dan global inovatif, di antaranya: Tata Tea, Tetley, air mineral alami Himalaya, Tata Gluco+, teh Good Earth, Grand Coffee dan Eight O'clock Coffee. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi www.tataglobalbeverages.com.

