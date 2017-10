Gisella Anastasia lakukan ini kala tubuhnya tak fit

Jakarta (ANTARA News) - Penyanyi sekaligus aktris Gisella Anastasia memilih mengonsumsi jamu kala kondisi tubuhnya tak bugar.





"Harus nyanyi, badan drop, suara hilang. Bagaimanapun harus profesional, the show must go on. Biasanya aku minum jamu, obat-obatan herbal untuk aman dulu," tutur dia dalam sebuah acara peluncuran suplemen di Jakarta, Kamis.





"Aku senang bahan yang kandungannya alami. Segala sesuatu masuk tubuh kalo alami itu bagus," imbuh ibunda dari Gempita Nora Marten itu.





Tentunya, sebelum kondisi tubuh tak bugar benar-benar dialami, Gisella mengaku sebisa mungkin menerapkan gaya hidup sehat, salah satunya melalui pola makan sehat, berimbang dan lengkap. Walau memang, sambung dia, godaan mengonsumsi gorengan seringkali tak tertahankan.





"Aku juga melakukan olahraga. Selain untuk shape tubuh juga daya tahan tubuh, tidur cukup memang agak susah, tapi aku berusaha seimbangkan dengan yang lain, minum air putih cukup," kata dia.

Editor: Ida Nurcahyani