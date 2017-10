Manchester United akan hadapi Bristol di Piala Liga

London (ANTARA News) - Juara bertahan Manchester United akan melawat ke markas tim Championship Bristol City pada perempat final kompetisi sepak bola Piala Liga Inggris, menyusul undian yang tertunda pada Kamis.Arsenal akan menjamu rival Londonnya West Ham United dan pemuncak klasemen Liga Inggris Manchester City akan dijamu Leicester City pada ulangan pertandingan mereka di fase yang sama di kompetisi ini pada 2013/2014.Saat itu Manchester City menang 3-1 dan kemudian melaju untuk memenangi trofi.Tim juara liga Chelsea menjamu Bournemouth pada perempat final lainnya, di mana semua pertandingan itu akan dimainkan pada 18 Desember.Undian ini rencananya akan disiarkan langsung di Twitter pada pukul 16.00 waktu setempat, namun tertunda nyaris dua jam karena masalah-masalah tekniks sebelum ditunjukkan dalam video prarekaman, demikian Reuters..Chelsea vs BournemouthArsenal vs West Ham UnitedLeicester City vs Manchester CityBristol City vs Manchester United(H-RF/D011)

Editor: Ruslan Burhani