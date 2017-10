Alonso akan mengikuti Daytona 24 Hours

Mexico City (ANTARA News) - Pebalap McLaren Fernando Alonso akan mengikuti balapan Daytona 24 Hours Januari mendatang sebagai persiapan untuk ajang tahunan di Le Mans.Tim The United Autosports yang dimiliki oleh direktur eksekutif McLaren Zak Brown mengumumkan langkah ini pada Kamis.Alonso, juara dunia Formula 1 sebanyak dua kali yang akan mengikuti Grand Prix Meksiko akhir pekan ini, tampil impresif pada Mei silam ketika ia memasuki Indianapolis dan memimpin sebanyak 27 lap.Ia mengincar untuk menjadi pebalap kedua, setelah pebalap Britania Graham Hill, yang memenangi "Triple Crown" di ajang otomotif.Tiga mahkota itu mencakup gelar Formula 1, atau Grand Prix Monaco menurut interpretasi lain, serta Indianapolis dan Le Mans.Alonso (36), telah meraih kemenangan di Monaco saat ia meraih gelar dunia pada 2004 dan 2005. Ia belakangan meneken perpanjangan kontrak yang mempertahankannya di McLaren sampai 2018."Daytona 24 Hours merupakan balap ketahanan AS yang paling ikonik dan salah satu balapan terhebat di dunia. Semua orang mengetahuinya," kata pebalap Spanyol itu."Itu bukan bagian dari Triple Crown namun, seperti yang selalu saya katakan, tujuan saya adalah menjadi pebalap yang lengkap dan pengalaman ini akan membantu saya dalam persiapan untuk balapan ketahanan lain di mana saya mungkin ambil bagian di sana.""Saya senang dapat kembali dan membalap di Amerika," tambahnya."Setelah masa indah yang saya alami pada Mei untuk Indy 500, saya tidak sabar untuk ambil bagian pada balapan legendaris lain yang akan membawa kembali semua sensasi luar biasa yang diberikan para penggemar AS kepada saya."Daytona berlangsung sebelum tes pramusim Formula 1 ketika para pebalap fokus pada persiapan fisik untuk tahun mendatang.Le Mans, yang dihelat pada 16-17 Juni, tidak berbenturan dengan Grand Prix manapun, tidak seperti Indianapolis yang dilangsungkan pada akhir pekan yang sama dengan balapan Monako.Alonso akan bermitra dengan dua pebalap belia Britania Lando Norris, pebalap pengembangan McLaren yang disebut-sebut akan mengisi posisi pelapis musim depan, dan Phil Hanson.Daytona, di Florida, akan menjadi pertama kalinya pebalap Spanyol itu membalap dengan mengendarai mobil sport purwarupa, demikian Reuters.(H-RF/S012)

Editor: Ruslan Burhani