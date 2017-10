Dolar AS di Tokyo diperdagangkan di paruh bawah 114 yen

Tokyo (ANTARA News) - Kurs dolar AS berpindah tangan di kisaran paruh bawah 114 yen dalam transaksi awal di Tokyo pada Jumat, sedikit lebih rendah dari tingkat yang terlihat semalam (Kamis) di New York.Ketika pasar dibuka, dolar dikutip pada 114,11-12 yen dibandingkan dengan 113,94-114,04 yen di New York dan 113,77-78 yen pada perdagangan sore di Tokyo.Euro, sementara itu, diambil 1,1638-1638 dolar dan 132,80-84 yen terhadap 1,1645-1655 dolar dan 132,78-88 yen di New York, serta 1,1818-1819 dolar dan 134,46-50 yen di Tokyo pada Kamis (26/10) pukul 17.00 waktu setempat.Euro diperdagangkan di sekitar level terendah tiga bulan terhadap dolar pada Jumat di Tokyo, karena keputusan kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk mengendalikan langkah-langkah pelonggaran kuantitatifnya tidak sesuai rata-rata harapan pasar yang lebih agresif.

Editor: Ida Nurcahyani