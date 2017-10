TIME hingga Aljazeera wartakan ledakan pabrik petasan Tangerang

Jakarta (ANTARA News) - Ledakan pabrik petasan di Tangerang, Banten, Kamis (26/10) yang menelan puluhan korban, membuat sejumlah media luar negeri ikut mewartakan peristiwa tersebut."Sebuah ledakan dan kebakaran besar di sebuah pabrik kembang api di dekat ibu kota Indonesia pada hari Kamis menewaskan setidaknya 47 orang, kebanyakan merupakan pekerja wanita yang tampaknya terkunci di dalam, dan melukai puluhan lainnya," tulis TIME.Selain TIME, media asal Amerika Serikat New York Times dan Washington Post juga memberitakan ledakan di gudang milik produsen kembang api kawat PT Panca Buana Cahaya Sukses itu.(ledakan pabrik kembang api menawaskan lusinan orang)," tulis New York Times sebagai judul berita.Tidak hanya itu, The Guardian juga mengabarkan peristiwa tersebut dengan menuliskan "Puluhan lainnya cedera dalam dua ledakan dan kebakaran di pabrik di pinggiran kota Jakarta yang dibuka dua bulan lalu."Media Inggris juga ramai memberitakan ledakan pabrik petasan tersebut, mulai kantor berita Inggris Reuters, laman berita Independent.co.uk hingga Daily Mail,Tak ketinggalan, laman stasiun televisi berbahasa Arab dan Inggris yang berbasis di Doha, Qatar, juga memberitakan peristiwa tersebut.

Editor: Ida Nurcahyani