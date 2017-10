Patti Austin akan ramaikan Economics Jazz UGM

Yogyakarta (ANTARA News) - Penyanyi jazz legendaris dari Amerka Serikat, Patti Austin akan meramaikan gelaran "Economics Jazz" di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada pada 28 Oktober 2017.Pada gelaran konser jazz kali ini pemenang Grammy Award 2008 itu akan didampingi pianis jazz legendaris David Benoit yang terkenal dengan aliran "smooth jazz"."Patti tahun lalu sangat sibuk dan sekarang berhasil kita datangkan. Dia akan membawakan lagu-lagu yang enak didengar," kata Promotor Economics Jazz Tony Prasetyantono saat jumpa pers di Yogyakarta, Jumat.Menurut Tony, untuk penampilan Patti pada gelaran Economics Jazz pada Sabtu (28/10) malam, selain lagu-lagu jazz, Patti juga akan membawakan lagu-lagu beraliran pop-jazz yang selama ini membesarkan namanya seperti "Smoke Gets in Your Eyes", "Baby Come to Me", "How Do You Keep the Music Playing", dan "Say You Love Me"."Meskipun dalam gelaran jazz, suasana pop besok akan terasa," kata Tony.Sementara David Benoit, kata dia, disamping mengiringi Patty, juga akan mempersembahkan lagu-lagu soomth jazz-nya seperti "Freedom at Midnight", "Keis Song", serta "Every Step of the Way". Untuk mendukung penampilan Benoit, panitia sengaja menyediakan grand piano Steinway&Sons seri terbaru dari Jakarta.Pesta jazz UGM yang akan dipandu Choky Sitohang ini juga akan menghadirkan group jazz Indonesia yang dipimpin musisi jazz Idang Rasjidi (keyboardis) yang akan disertai Mus Mujiono (gitar dan vocal), Yance Manusama (bass), Iwan Wizard (perkusi), Ricard Hutapea (Sax) serta mahasiswa FEB UGM, Mahesa Santoso (drum).Penyanyi jazz kawakan, Mus Mujiono akan menyanyikan lagu andalannya yani "Arti Kehidupan", "Tanda-Tanda", serta lagu-lagu George Benson.Untuk memperluas cakupan spektrum penonton, menurut Tony, pihaknya juga mengundang penyanyi muda Isyana Sarasvati. Selain membawakan lagu-lagu populernya yakni "Kau Adalah", serta "Tetap dalam Jiwa", Isyana juga akan melantunkan lagu-lagu terbarunya dari album "Paradox" yang baru saja dirilis.

