Atlet pelatnas belum terhenti di kategori tarung

Jakarta (ANTARA News) - Atlet-atlet Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) wushu belum terhenti dalam kategori sanda atau tarung kejuaraan nasional Wushu 2017 di Mahaka Square, Jakarta, Jumat, yang memainkan partai perempat final.Dalam kejuaraan yang sekaligus merupakan "test event" road to Asian Games 2018 tersebut, Timnas menurunkan tiga pemainnya di kategori sanda dari tiga nomor berbeda yakni Yusuf Widiyanto (56 kg putra), Hendrik Tarigan (65 kg putra) dan Puja Riyaya (70 kg putra).Para pemain tersebut berhak melaju ke semifinal selepas mengalahkan lawan-lawannya di fase delapan besar.Yusuf berhasil menumbangkan pemain Jambi Juhari Tahersyah dengan hasil poin terpaut jauh (WPD), Hendrik memperoleh kemenangan atas wakil Sumatera Barat Robby Ramadhan akibat pelanggaran di arena (DF).Adapun Puja, berhasil memastikan langkahnya seusai mengalahkan atlet Aceh Muhammad Khadafi, juga dengan hasil poin terpaut jauh (WPD).Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) Iwan Kwok menilai para atlet pelatnas termotivasi bermain di Kejurnas karena ajang ini diikuti banyak pewushu dari daerah dan sasana wushu yang punya kualitas tidak jauh berbeda."sehingga mereka tampil all out demi menjaga kredibilitas sebagai atlet pelatnas. Meski demikian, kami juga melihat ada beberapa bibit potensial yang bisa ditarik untuk pelatnas Asian Games," ucap Iwan di lokasi kejurnas.Dalam kejurnas itu, tidak semua atlet pelatnas turun bertanding. Empat pewushu nasional, Lindswell Kwok, Juwita Niza, Edgar Xavier, dan Ahmad Hulaefi absen karena masih dirundung cedera seusai tampil di Kejuaraan Dunia Wushu di Rusia September 2017 lalu, sehingga hanya 11 atlet pelatnas yang berlaga di ajang yang diikuti 540 atlet dari 19 provinsi serta 50 sasana wushu di tanah air ini.Adapun hasil lengkap pertandingan perempat final kategori sanda (tarung) hari kedua kejurnas wushu 2017 adalah:- Wanita 48 kg Bayu Peni (Jateng) 2-0 Cassie Angeline (Kepri)- Wanita 48 kg Junita Malau (Sumut) WPD Aprilia Siska (Sumbar)- Putra 48 kg M Al Fauzan (Jateng) 2-0 Ridho Maizunlni (Sumbar)- Putra 48 kg Rahmad Hidayat (Sumsel) TV Brandes Yusuf Mamuaya (Kepri)- Putra 48 kg Padullah (Kaltim) 2-0 Ananda (Riau)- Putra 48 kg Laurensius Parsaoran Simarmata (Sumut) TV Febri Nur Windani (Papua)- Putra 52 kg Boston Siagian (DKI Jakarta) 2-1 Laksamana Pandu Pratama (Jateng)- Putra 52 kg Cueng Raidin Naibaho (Sumut) 2-0 Kohar (Kaltim)- Putra 52 kg Fernando S. (Riau) 2-0 Guntar Sibarani (Babel)- Putra 52 kg Muhammad Azri (Sumbar) 2-0 Jefri Sinaga (Kepri)- Putra 56 kg Imam Rohim (Papua) 2-0 Jordi Pratama (Sumbar)- Putra 56 kg Jumanta (DKI Jakarta) 2-0 Muhammad Ridwan Kholid (Jateng)- Putra 56 kg Adi R Manurung (Sumut) WPD Dicky Mardinata (Kepri)- Putra 56 kg Yusuf Widiyanto (Pelatnas) WPD Juhari Tahersyah (Jambi)- Putra 60 kg Bayu Raka (Jateng) WPD Rapy Syafrianto (Sumbar)- Putra 60 kg Hanok Demonsal Baimo (Papua) 2-0 Selvianus Folemau (NTT)- Putra 60 kg Gugun Gusman (Jabar) TV M. Al Muharromy (Kaltim)- Putra 60 kg Tazi Karo Madu Sitepu (Sumut) 2-0 Jimmy Lazio Siregar (Kepri)- Putra 65 kg Yadi Cahyadi (Jabar) WPD Mardalon Arnod Vence Wandosa (Papua)- Putra 65 kg Trepor (Jambi) 2-0 Ganda Boston Tampubolon (Kepri)- Putra 65 Yeye (Kaltim) 2-1 Vicky A. D. Siahaan (DKI Jakarta)- Putra 65 kg Hendrik Tarigan (Pelatnas) DF Robby Ramadhan (Sumbar)- Putra 70 kg Jeka Asparido Saragih (Sumut) 2-0 Jamil Burhan (Kaltim)- Putra 70 kg Puja Riyaya (Pelatnas) WPD M. Khadafi (Aceh)- Putra 70 kg Jason Fitono (DKI Jakarta) WPD Ramin A (Riau)- Putra 75 kg Rio Setiadi (Jambi) WPD Arif Budianto (Banten)- Putra 75 kg Muhammad Sandi Pramana (Jateng) 2-0 Alfi Syahril (Aceh)- Putra 75 kg Hetda Darian Sitompul (Riau) 2-0 Abdul Akbar (Sumsel)- Putra 75 kg Rahmad Renwarin (Papua) TV Sarjudin (NTT)- Putra 75 kg Ricky (Jambi) 2-0 Ryan Herry Syahputra (DKI Jakarta)Pertandingan Sabtu (28/10) semifinal.- Putri 48 kg Junisia Yuvita (Kaltim) vs Bayu Peni (Jateng)- Putra 56 kg Yusuf Widiyanto (Pelatnas) vs Adi Manurung (Sumut)- Putra 65 kg Hendrik Tarigan (Pelatnas) vs Yeye (Kaltim)- Putra 70 kg Puja Riyaya (Pelatnas) vs Jeka Asparido (Sumut)- Putri 52 kg Rosalina Simanjuntak (Pelatnas) vs Dea Mercinta (Kaltim)- Putri 52 kg Melisa Try Andani (Jambi) vs Ema Surbina (Sumut)- Putra 75 kg Rahmad Renwarin (Papua) vs Ricky (Jambi)- Putra 75 kg M. Sandi Pramana (Jateng) vs Hetda Darian (Riau)- Putra 70 kg Jason Fitono (DKI Jakarta) vs Rio setiadi (Jambi)- Putra 65 kg Yudi Cahyadi (Jabar) vs trepor (Jambi)- Putra 60 kg Gugun Gusman (Jabar) vs Tazi Karo Madu Sitepu (Sumut)- Putra 60 kg Bayu Raka (Jateng) vs Hanok Demonsal (Papua)- Putra 56 kg Imam Rochim (Papua) vs Jumanta (DKI Jakarta)- Putra 52 kg Fernando S (Riau) vs M Azri (Sumbar)- Putra 52 kg Boston Siagian (DKI Jakarta) vs Cueng Raidin (Sumut)- Putra 48 kg Padullah (Kaltim) vs Laurensius Parsaoran (Sumut)- Putra 48 kg M Al Fauzan (Jateng) vs Rahmad Hidayat (Sumsel)- Putri 60 kg Odor Kasih Pasaribu (Kaltim) vs Marina Nur Putri (Sumbar)- Putri 60 kg Mei Yulia Nengsih (Sumut) vs Ratih Erlyana (Jateng)- Putri 48 kg Junita Malau (Sumut) vs Friska Ria (Jambi)- Putri 52 kg Melisa Try Andani (Jambi) vs Ema Surbina (Sumut)

