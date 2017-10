Kasad tinjau prajurit TNI Yonif 144 Curup

Rejang Lebong (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono meninjau Markas Batalyon Infanteri (Yonif) 144 Jaya Yudha Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Jumat (27/10)."Karena saya bertanggung jawab terhadap mereka dan mereka juga ikut membesarkan nama Angkatan Darat, jadi saya harus tahu apa yang mereka lakukan dan kondisi mereka di daerah," kata Mulyono saat meninjau lokasi pembangunan kolam renang Yonif 144 Jaya Yudha Curup.Dalam kunjungannya ke Rejang Lebong tersebut, kata dia, selain melihat langsung kondisi prajurit TNI berikut aktivitas keseharian serta memberikan arahan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.Saat pemberian cinderamata dan penulisan kata-kata kenangan darinya di hadapan ratusan prajurit TNI dan ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana di daerah itu, dia berpesan agar mereka selalu menjaga kekompakan dan terus berbuat terbaik untuk Tanah Air dengan terus berlatih dan menjaga profesionalisme."Saya sudah pikirkan semua upaya untuk menyejahterakan prajurit, jadi dengan gaji sekitar Rp4 jutaan per bulan saat ini saya kira mencukupi," ujarnya yang disambut riuh istri anggota TNI.Sementara itu, kunjungan Mulyono ke Rejang Lebong dalam rangkaian kegiatan penutupan TMMD ke-100 di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah.Untuk pelaksanaan program TMMD yang dilaksanakan di wilayah itu, kata Mulyono, sudah berjalan dengan baik dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat."Sesuai disampaikan masyarakat, proyek TMMD ini sangat membantu kepentingan masyarakat, memudahkan transportasi, memperdekat anak sekolah, memperpendek jalur distribusi sembako, transportasi hasil pertanian dan lainnya," ujar dia.Usai Shalat Jumat di Masjid At Taqwa Yonif 144 Jaya Yudha, Jenderal Mulyono bersama istri didampingi Pangdam II Sriwijaya Mayjend TNI AM Putranto, Danrem 041 Garuda Mas Bengkulu, Kolonel Infanteri Agung Pambudi berserta rombongan bertolak ke Bengkulu dengan menggunakan helikopter MI-17 dan helikopter bell sebelum kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat boeing 737 TNI AU.(T.KR-NMD/S023)

Editor: Ruslan Burhani