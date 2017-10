Wall Street ditutup menguat

New York (ANTARA News) - Saham-saham di Wall Street berakhir naik tajam pada Jumat (Sabtu pagi WIB), dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq ditutup pada rekor tertinggi, didorong data pertumbuhan ekonomi positif terbaru dan hasil kuartalan yang kuat dari perusahaan-perusahaan teknologi besar.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 33,33 poin atau 0,14 persen menjadi ditutup di 23.434,19 poin. Indeks S&P 500 menambahkan 20,67 poin atau 0,81 persen menjadi berakhir pada 2.581,07 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup melonjak 144,49 poin atau 2,20 persen menjadi 6.701,26 poin.Produk Domestik Bruto (PDB) AS meningkat pada tingkat tahunan 3,0 persen pada kuartal ketiga 2017, lebih tinggi dari konsensus pasar sebesar 2,5 persen, menurut perkiraan awal yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan pada Jumat (27/10). Pada kuartal kedua, PDB riil meningkat 3,1 persen.Kenaikan PDB riil pada kuartal ketiga mencerminkan kontribusi positif dari pengeluaran konsumsi pribadi, investasi persediaan swasta, investasi tetap non residensial, ekspor, dan pengeluaran pemerintah federal, kata departemen tersebut.Laporan-laporan laba perusahaan juga positif. Setelah bel penutupan perdagangan Kamis (26/10), empat raksasa teknologi besar -- Amazon.com Inc., perusahaan induk Google Alphabet Inc., Microsoft Corp. dan Intel Corp. -- semuanya melaporkan hasil kuartal ketiga yang kuat.Setelah rilis laporan keuangan tersebut, saham-saham keempat perusahaan tersebut semuanya mencatat kenaikan yang kuat pada Jumat (27/10), dengan Amazon, Alphabet, Microsoft dan Intel masing-masing melonjak 13,22 persen, 4,26 persen, 6,41 persen dan 7,38 persen.Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal ketiga 2017 diperkirakan akan meningkat 6,7 persen dari tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan akan meningkat 5,1 persen, demikian Xinhua.(A026)

Editor: Unggul Tri Ratomo