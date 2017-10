Berita menarik kemarin, Presiden Jokowi bertemu SBY hingga Leila Chudori luncurkan novel kedua

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Jokowi bertemu SBY di Istana, jenazah korban ledakan kembang api diserahkan ke keluarga, Leila Chudori luncurkan novel kedua "Laut Bercerita," Mencoba taksi Jepang bertenaga elpiji keluaran Toyota, hingga bincang-bincang dengan sutradara Crayon Shin-chan, menjadi berita kemarin yang layak baca.Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.SBY tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 14.00 WIB. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyambutnya di tangga samping Istana Merdeka, lalu mendampingi dia memasuki Istana untuk bertemu dengan Presiden.Baca beritanya di sini. Jakarta (ANTARA News) - Satu jenazah atas nama Surnah (14), korban ledakan pabrik petasan di kawasan Tangerang, Banten, akan diserahkan ke pihak keluarga hari ini.Ketua Tim Disaster Victim Investigation (DVI) RS Polri Kombes Pol Pramujoko mengatakan penyerahan jenazah akan dilakukan pihak Polda Metro Jaya.Baca berita lengkapnya di sini. Baca juga: Yang harus dibawa keluarga korban tragedi pabrik petasan

Ubud, Bali (ANTARA News) - Penulis dan jurnalis Leila S Chudori meluncurkan novel keduanya berjudul "Laut Bercerita" di sela-sela penyelenggaraan "Ubud Writers and Readers Festival 2017" di Bali, Jumat.Seperti novel pertamanya "Pulang" yang mengambil latar kerusuhan 1998, novel ini pun masih menceritakan tragedi tersebut tetapi dari sudut pandang mahasiswa dan aktivis yang diculik pada saat itu."Cerita ini tentang orang-orang yang diculik, sebagian kembali dan sebagian tidak," kata Leila. Tokyo (ANTARA News) - Baru beberapa hari lalu kendaraan yang khusus dirancang Toyota Motor Corporation untuk transportasi publik ini diluncurkan di Jepang.Ya, sebuah taksi dengan desain yang unik, berbalut warna biru indigo, dibuat agar bisa menjadi ciri dan identitas, khususnya bagi turis mancanegara, bahwa ini taksi di Jepang."Seperti New York dengan taksi warna kuningnya dan London dengan taksi khas hitamnya, kami juga ingin memiliki ciri khas taksi Jepang," ujar Chief Engineer TCZ Toyota Compact Car Company Toyota Motor Corporation (TMC) Hiroshi Kayukawa di Tokyo, Jepang, sebelum memperkenalkan secara resmi JPN Taxi di ajang Tokyo Motor Show 2017. Tokyo (ANTARA News) - Siapa yang tidak kenal Crayon Shin-chan? Animasi tentang bocah 5 tahun bernama Shinnosuke "Shin" Nohara dan keluarga serta teman-temannya itu mendapat tempat istimewa dalam "The World of Keiichi Hara" di Festival Film Internasional Tokyo (TIFF) ke-30."Crayon Shin-chan" adalah satu dari beberapa film karya sutradara animasi Keiichi Hara yang tayang di bagian Animation Focus TIFF ke-30, bertepatan dengan perayaan 100 tahun animasi Jepang.Pria kelahiran 1959 itu pernah menyutradarai judul-judul anime terkenal yang disukai semua umur, seperti "Doraemon" dan "Crayon Shin-chan".Simak bincang-bincang ekslusif ANTARA News dengan Keiichi Hara di Festival Film Internasional Tokyo 2017, tak hanya soal Shin-Chan, tapi kecintaannya pada Ubud, Bali.

