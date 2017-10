Lembata undang wisatawan ke Ile Batu Tara, yang meletus tiap 20 menit

Kepulan asap di atas Gunung Api Batu Tara di Pulau Komba, Nusa Tenggara Timur dalam citra yang ditangkap The Advanced Land Imager (ALI) pada satelit Earth Observing-1 (EO-1) milik NASA pada 15 Augustus 2012. Gunung api ini merupakan salah satu yang sering mengeluarkan letusan ringan sejak 2006. Jenis aktivitas ini disebut Strombolian, seperti pulau vulkanis Stromboli di Italia. (NASA image By Jesse Allen and Robert Simmon using EO-1 ALI )