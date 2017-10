Tiga negara desak Korut berhenti bikin gara-gara

Seoul (ANTARA News) - Para pejabat puncak pertahanan Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan menggelar pembicaraan trilateral dan mendesak Korea Utara untuk meninggalkan cara destruktif dan sembrono dalam pengembangan senjatanya, kata militer AS seperti dikutip Reuters.Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford menjamu mitranya dari Korea Selatan dan Jepang di markas besar Komando Pasifik AS di Hawaii, Minggu waktu setempat, untuk bertukar pandangan mengenai uji coba peluru kendali dan nuklir Korea Utara belakangan ini."Mereka bersama-sama menyeru Korea Utara untuk menahan diri dari provokasi tak bertanggung jawab yang memperburuk ketegangan regional dan menjauhkan diri dari jalan destruktif dan nekat dalam pengembangan senjata," kata militer AS lagi.

Editor: Jafar M Sidik