China Yiwu International Commodities Fair berakhir

YIWU, Tiongkok--(Antara/BUSINESS WIRE)-- China Yiwu International Commodities Fair (Yiwu Fair) ke-23 berakhir pada 25 Oktober 2017. Event lima hari itu menarik 180.993 pengunjung dan pembeli. Diramaikan oleh 56.869 pembeli profesional, termasuk 9.013 pembeli mancanegara, sehingga menambah jumlah pengunjung menjadi 25,1% year-on-year. Selama event tersebut, telah ditandatangani lebih dari 60.000 kesepakatan dan nota kerjasama, senilai total RMB 17,87 miliar, naik 2,24% dari tahun sebelumnya.

Tahun ini, Yiwu Fair menyediakan 4.100 booth standar untuk lebih dari 2.200 peserta dari 15 negara dan wilayah termasuk Rusia, Korea, Australia, Jepang, Brasil, Jerman, Italia dan Perancis, serta 24 provinsi, kotamadya dan wilayah otonomi Tiongkok. Sebanyak 14 industri menempati 10 hall dengan total area seluas 100.000 meter persegi. Selain sektor tradisional, Yiwu Fair ke-23 menambah zona khusus termasuk "Made in Zhejiang," Standardization Exhibition, Innovative Design, Smart Lifestyle, Fashion and General Merchandise, "One Belt, One Road," International Brands, E-Commerce & Trade Services, serta Women Association Crafts.

Pembeli berasal dari 165 negara dan wilayah, dengan 10 besar sumber utama dari India, Korea, Yaman, Taiwan, Irak, Pakistan, Mesir, Iran, Hong Kong dan Indonesia. Di samping itu, jumlah pembeli yang juga menghadiri Canton Fair naik 48,21% year-on-year.

Perangkat keras, mesin dan mekatronika terus menyumbang kesepakatan terbanyak. Sementara itu, zona khusus Smart Lifestyle paling ramai dikunjungi.

Tahun ini, untuk pertama kalinya Yiwu Fair mencakup standarisasi dan menggelar pameran standarisasi pertama dunia dengan 47 organisasi standarisasi terbaik Tiongkok yang memperlihatkan layanan pelatihan, informasi, pengujian, sertifikasi dan konsultasi standarisasinya.

Event tersebut juga fokus pada produk manufaktur kualitas buatan Zhejiang serta memperkenalkan lebih dari 30 perusahaan bersertifikasi "Made in Zhejiang" dan perusahaan potensial guna meningkatkan kesadaran brand "Made in Zhejiang." Berbagai forum termasuk Certified "Made in Zhejiang" Enterprises dan "One Belt, One Road" Matching Meeting serta "Made in Zhejiang" Certification Organizations dan Enterprise Matching Meeting turut digelar.

Aktivitas lainnya termasuk Day of Guest of Honor untuk Belarusia, Innovative Design Week, 2017 China Retail General Merchandise Purchase (Yiwu) Summit, 2017 Cross-Border Internet Brand Development Summit Forum.

