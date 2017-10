Indonesia ingin menangi laga kontra Brunei Darussalam

Jakarta (ANTARA News) - Tim nasional U-19 Indonesia ingin memenangi laga perdananya di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-19 2018 kontra Brunei Darussalam, kata pelatih timnas U-19 Indra Sjafri."Pemain dalam kondisi baik, tetapi tetap harus fokus dan konsentrasi. Tentu kami mengincar kemenangan di laga pertama melawan Brunei Darussalam," ujar Indra, dikutip dari keterangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Jakarta, Senin.Laga timnas U-19 Indonesia versus Brunei Darussalam sendiri digelar pada Selasa (31/10) mulai pukul 13.00 WIB di Stadion Paju Public, Korea Selatan.Indra Sjafri menambahkan, timnas U-19 akan bermain dengan gaya yang biasa mereka tampilkan. Meski mengincar kemenangan, Indra meminta timnya tetap waspada."Kami tidak mau meremehkan Brunei Darussalam. Seluruh pemain Brunei Darussalam saya rasa juga punya keinginan untuk tak mau kalah dari Indonesia," tutur Indra, sembari menambahkan bahwa Grup F adalah grup yang berat.Di kualifikasi Piala Asia U-19 2018 yang digelar pada 31 Oktober-8 November 2017, Indonesia bergabung di grup F bersama tuan rumah Korea Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia dan Timor Leste. Pertandingan akan dipusatkan di Paju Stadium, Korea Selatan.Timnas U-19 Indonesia memanfaatkan kualifikasi Piala Asia U-19 ini untuk melihat kesiapan skuat yang nantinya akan bertanding di putaran final Piala Asia U-19 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah.Berikut jadwal lengkap pertandingan kualifikasi AFC U-19 tim nasional U-19 Indonesia yang seluruhnya digelar di Stadion Paju Public.Indonesia vs Brunei Darussalam, Selasa (31/10) mulai pukul 13.00 WIB.Indonesia vs Timor Leste, Rabu (1/11) mulai pukul 10.00 WIB.Korea Selatan vs Brunei Darussalam, Sabtu (4/11) mulai pukul 13.00 WIB.Indonesia vs Malaysia, Senin (6/11) mulai pukul 10.00 WIB.

Editor: Ruslan Burhani