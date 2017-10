TVXQ catatkan sejarah baru di Jepang

Jakarta (ANTARA News) - Boygroup Korea Selatan, TVXQ yang kini hanya berisi dua personel, U-know Yunho dan Max Changmin mencatatkan sejarah baru dalam sejarah tangga musik Oricon Jepang.Enam album mereka pernah berada di puncak tangga musik mingguan. Capaian ini menjadi yang pertama untuk musisi asing, menurut agensi TVXQ, S.M. Entertainment."FINE COLLECTION ~ Begin Again ~" menjadi album terbaru milik TVXQ yang berada di peringkat pertama di chart mingguan. Sebelumnya, "Best Selection" di tahun 2010," "Tone" pada tahun 2011, "Time" pada tahun 2013, "Tree" dan "With" pada tahun 2014 - juga menduduki puncak tangga lagu Oricon.Hasil ini juga menjadikan TVXQ mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Simon & Garfunkel dan Bon Jovi.TVXQ rencananya siap memulai tur konser mereka yang bertajuk "TVXQ Live Tour 2017 ~ Begin Again ~" di lima kota di Jepang termasuk Tokyo dan Osaka, pada 11 November mendatang. Demikian seperti dilansir laman Kantor Berita Yonhap.

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Ida Nurcahyani