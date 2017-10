Akan ada 15.000 kopi gratis di West Java Coffee, Bandung

Bandung (ANTARA News) - Sebanyak 15.000 gelas kopi gratis akan dibagikan selama tiga hari berturut-turut pada acara West Java Coffee Festival (WJCF) 2017 yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.Disperindag Jawa Barat dalam siaran persnya, Selasa, menyatakan kopi gratis yang akan dibagikan tersebut merupakan kopi asli Jawa Barat hasil olahan para barista coffee shop di Jawa Barat.Acara yang telah memasuki tahun ketiga dengan membawa konsep yang lebih baru dan merupakan perpaduan konsep WJCF 2015 & WJCF 2016 dan akan berlangsung selama 3 hari yakni 3-5 November 2017 bertempat di Plaza Trans Studio Mall Bandung.Dalam acara tersebut para pengunjung akan diberikan sajian melalui kolaborasi dari para petani kopi Jawa Barat) danSelain itu juga akan ada Coffee Exhibition, Coffee Talk, Fair Trade and Coffee Businness, WJCF Of The Day.WJCF 2017 akan menjadi salah satu tolak ukur transaksi kopi-kopi asli Jawa Barat.Kopi asli Jabar yang akan terlibat pada gelaran WJCF ini diantaranya Kopi Gunung tilu, Kopi Wanoja, MPIG Burangrang, kopi arjuna, Kopi Murbeng Puntang, Kopi Manglayang, Kopi Malabar dan lain-lain dengan jumlah 25 kopi asli Jawa Barat yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.Sedangkan untuk Coffee Shop yang terlibat di antaranya Roempi Coffee, Bridge Coffee, Rucker park Coffee, Freddo Coffee, Djaman Coffee dll dengan jumlah 25 Coffee shop yang berpartisipasi.

Editor: Ida Nurcahyani