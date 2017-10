Jasa Raharja raih dua penghargaan di ajang TOP IT & TELCO 2017

Jakarta (Antara) -- Jasa Raharja berhasil membawa pulang dua penghargaan di ajang TOP IT & TELCO 2017 yang digelar oleh majalah Itech. Dua penghargaan tersebut adalah TOP IT Implementation on Mandatory Insurance Sector 2017 dan Top Leader on IT Leadership 2017 untuk Direktur Utama Jasa Raharja Budi Setyarso.





Ini menjadi kemenangan kedua bagi perusahaan pelat merah ini, setelah pada tahun 2014 berhasil memenangkan dua kategori yang sama.





Ditemui di sela-sela acara, Selasa (31/10), Kadiv TIK Jasa Raharja Tri Haryanto, mengungkapkan, keberhasilan pihaknya meraih penghargaan ini tak lain karena menjadikan sektor TIK sebagai salah satu business driver yang utama.





"Tahun lalu, sektor TIK hanya sebatas support, sekarang kami menjadikannya business driver," ujar Tri.





Pemerkuatan sektor TIK, lanjut Tri, akan sia-sia jika pada akhirnya tak menciptakan nilai baik bagi konsumen maupun perusahaan. "Jasa Raharja memegang prinsip 3C, yakni: Collaboration, Creative, dan Creating Value," lanjut Tri.





Tri menambahkan, Jasa Raharja telah memanfaatkan Big Data untuk membantu menganalisa risiko kecelakaan di suatu kawasan. Hal ini membantu mengurangi potensi kecelakaan di kawasan tersebut.





"Selain himbauan, kami pun melakukan tindakan untuk meminimalisir kecelakaan. Seperti menyediakan ratusan bus agar para pemudik tidak menggunakan motor untuk mudik melalui kawasan rawan kecelekaan," pungkas Tri.









Editor: PR Wire