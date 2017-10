Niall Horan puncaki tangga album Billboard

Los Angeles (ANTARA News) - Niall Horan membuat album pertamanya di tempat teratas sebagai artis solo pada Senin dan menjadi anggota ketiga grup vokal pria One Direction meraih prestasi tersebut.Album debut Horan "Flicker" terjual 152.000 keping pada minggu pertama penjualan musiknya dan kegiatan arus utama, kata angka Nielsen SoundScan.Album tersebut mengikuti keberhasilan album solo pertama swajudul Harry Styles pada Mei dan album perdana Zayn Malik "Mind of Mine" pada tahun lalu, yang keduanya berada di urutan pertama tangga album Billboard 200.Setelah Malik meninggalkan One Direction pada 2015, grup tersebut terus berkiprah dan masing-masing anggota lain membuat musik solo.Tangga album Billboard 200 terhitung dari penjualan album, penjualan lagu (10 lagu terhitung sama dengan satu album) dan aktivitas arus utama (1.500 arus terhitung sama dengan satu album).Penampilan perdana di sepuluh besar tangga album Billboard 200 minggu ini termasuk album kolaboratif penyanyi rap Future and Young Thug "Super Slimey" di urutan kedua, penyanyi country Chris Young "Losing Sleep" di urutan kelima, dan penyanyi country Darius Rucker di urutan kedelapan dengan "When Was The Last Time."Di Tangga Lagu Digital, yang mengukur penjualan lagu dalam jaringan, lagu terbaru Taylor Swift "Gorgeous" dari album terbarunya tampil perdana di nomor 1 dengan penjualan 68.000 salinan.(Uu.KR-DVI)

Editor: Gilang Galiartha