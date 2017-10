AFC peringatkan Hong Kong setelah penggemarnya cemooh lagu kebangsaan China

Hong Kong (ANTARA News) - Asosiasi Sepak Bola Hong Kong (HKFA) mendapat peringatan dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pada Selasa, terkait sikap para penggemarnya yang mencemooh lagu kebangsaan China bulan lalu.Sekelompok kecil penggemar mencemooh saat lagu "The March of the Volunteers" dikumandangkan dan memunggungi bendera China menjelang pertandingan yang dimenangi negara bekas koloni Inggris itu dengan skor 2-0 atas Malaysia di Stadion Hong Kong pada kualifikasi untuk putaran final Piala Asia.Komite disiplin AFC memperingatkan HKFA dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa bahwa "berulangnya pelanggaran itu berpeluang menghasilkan hukuman yang lebih berat."Pertandingan-pertandingan sepak bola telah menjadi arena untuk menyuarakan rasa tidak puas dari publik Hong Kong, yang tidak senang dengan peran China dalam mengelola kota itu menyusul pengambil alihan kedaulatan dari Britania pada 1997.HKFA sebelumnya telah didenda FIFA, badan sepak bola dunia, karena cemoohan terhadap lagu kebangsaan China.China mengesahkan hukum pada September yang menyatakan bahwa sikap tidak menghormati lagu kebangsaan dapat berakibat hukuman penjara selama 15 hari. Hukum ini telah diterapkan di China, namun belum diperluas penerapannya sampai Hong Kong.Pertandingan kandang Hong Kong selanjutnya akan dimainkan pada 14 Novebmber ketika pasukan Kim Pan Gon berhadapan dengan Lebanon pada kualifikasi untuk Piala Asia 2019.(Uu.H-RF/D011)

