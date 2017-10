Okupansi sejumlah hotel berbintang di Solo capai 100 persen

Solo (ANTARA News) - Okupansi sejumlah hotel berbintang di Kota Solo untuk pemesanan 8 November 2017 saat ini sudah mencapai 100 persen."Okupansi sudah penuh, untuk penggunaan dari tanggal 4 November dan puncaknya di tanggal 7-8 November," kata General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari di Solo, Selasa.Ia mengatakan dari total pemesanan yang masuk, sekitar 80 persen di antaranya merupakan tamu acara pernikahan anak kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu yang acara resepsinya akan dilakukan pada tanggal 8 November 2017."Di sini kami ada 203 kamar. Kebanyakan tamu yang memesan untuk penggunaan pada tanggal tersebut berasal dari Jakarta," katanya.Mengenai persiapan yang dilakukan, Retno mengatakan mengoptimalkan pelayanan agar tamu yang datang benar-benar merasakan nuansa Kota Solo."Salah satunya dari sisi menu makanan hotel yang kami sajikan sangat mengunggulkan menu khas Solo. Jadi tamu benar-benar merasakan Solo hospitality," katanya.Senada, Public Relations Officer The Alana Hotel and Convention Center Solo Farida Kusuma mengatakan untuk pemesanan tanggal 8-9 November dari 247 kamar sudah terpesan 100 persen."Untuk hotel kami sampai saat ini tercatat banyak paspampres yang datang untuk menginap dan beberapa tamu dari kementerian. Untuk tamu VVIP saat ini belum ada yang tercatat masuk," katanya.Untuk lebih memeriahkan momentum tersebut, pihaknya menjadikan lobi hotel sebagai tempat jamuan makan dengan sajian dan nuansa "Bali Kampung"."Suasana ini dihadirkan karena banyaknya tamu dari luar Kota Solo. Bali Kampung akan mengisi perjamuan malam para tamu," katanya.

Editor: B Kunto Wibisono