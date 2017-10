Atletico di ambang tersingkir dari Liga Champions

Madrid (ANTARA News) - Harapan Atletico Madrid di Liga Champions mendapat ancaman setelah mereka ditahan imbang 1-1 oleh tamunya Qarabag asal Azerbaijan pada pertandingan Grup C yang dimainkan pada Selasa, meski laga itu dimainkan dengan keunggulan jumlah pemain bagi kubu tuan rumah pada sebagian besar jalannya babak kedua.Tim tuan rumah memiliki lebih banyak peluang dibandingkan Qarabag pada babak pertama, namun justru kemasukan pada menit ke-40 ketika gelandang asal Spanyol Michel melompat untuk menyambut tendangan sudut dan tandukannya terlalu keras untuk diantisipasi Jan Oblak.Gelandang Thomas Partey menyamakan kedudukan pada menit ke-56 melalui sepakan jarak jauh, dan Atletico mendapat lebih banyak kemudahan ketika pemain Brazil Pedro Henrique diusir keluar lapangan semenit kemudian.Meski menggempur sebagian besar area pertahanan tim tamu, klub Liga Spanyol tidak mampu mengemas gol penentu kemenangan, sedangkan pemain Atletico Stefan Savic diusir keluar lapangan karena mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-88.Pasukan Diego Simeone, yang merupakan runner up Liga Champions pada 2014 dan 2016 serta semifinalis musim lalu, menghuni peringkat ketiga di Grup C dengan tiga poin, tertinggal lima poin dari AS Roma dan empat poin dari Chelsea, demikian Reuters.(H-RF)

