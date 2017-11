Laga Persija hadapi Persib digelar di Solo

Solo (ANTARA News) - Panitia Penyelenggara pertandingan antara tim tuan rumah Persija Jakarta menghadapi Perib Bandung pada pertandingan lanjutan Liga 1 Indonesia 2017 digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/11), sekitar pukul 15.00 WIB."Kami laga terakhir sebagai tuan rumah melawan Persib Bandung memilih di Solo, karena kota ini, menjadi rumah kedua setelah Jakarta," kata Ketua Panpel Persija Jakarta, Arif Perdana Kusuma di Balai Persis Solo, Rabu.Selain itu, kata Arif, Persija juga mendapat dukungan dari Wali Kota Surakarta, dan masyarakatnya, serta suporter Pasoepati, sehingga memilih Solo sebagaikeduanya.Menurut Arif dipindahnya pertandingan Persija melawan Persib ke Solo, karena faktor keamanan, dan laga di Solo hanya diizinkan ditonton oleh Suporter Jakmania saja."Kami diundang oleh para petinggi pihak keamanan di Jakarta, jika pertandingan Persija melawan Persib dilakukan di Stadion Patriot Bekasi rawan penunggang yang memiliki kepentingan di luar sepak bola. Saya apresiasi dengan pihak keamanan," katanya.Ia mengatakan Panpel tidak akan menjual tiket masuk stadion secara umum atau melalui tiket boks, tetapi khusus untuk suporter Jakmania saja."Kami akan mencetak sebanyak 23.000 lembar tiket dengan harga mulai Rp50.000 per lembar untuk tribun ekonomi, Rp100 ribu per lembar tribun VIP dan Rp250 ribu per lembar VVIP," katanya.Pertandingan tuan rumah Persija melawan Persib akan dijaga 1.600 personel aparat keamanan baik dari TNI, Polri maupun petugas intern Panpel."Kami melibatkan 1.600 aparat keamanan yang maksimal. Kami tidak mau risiko, karena waktunya agak mempet dengan hajatan Pak Presiden," kata Arif.Menurut Arif, Persija akan menjadi tuan rumah yang baik, dan akan menunjukkan kepada warga Indonesia, bahwa olahraga sepak bola hakekatnya saudara, sehingga akan menjadi tim tamu dengan istimewa.Arif mengatakan suporter Jakmania cukup kecewa pertandingan dipindah ke Solo, tetapi itu merupakan rekomendasi dari pihak keamanan. Persija harus melaksanakan itu, karena jika tidak akan rugi sendiri.Panpel lokal Gogor Isranto mengaku sudah mempersiapkan segala sesuatu termasuk sarana prasarana pertandingan dan izin dari pihak keamanan setempat."Kami akan mendukung sepenuhnya baik lapangan pertandingan dan fasilitasnya, serta perizinan dari kepolisian setempat," kata Gogor.

Editor: Fitri Supratiwi