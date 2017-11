"Tour De Sabang-Jakarta" tiba di Lampung

Bandarlampung (ANTARA News) - Rombongan Tour De Sabang-Jakarta tiba di Kota Bandarlampung Provinsi Lampung, Rabu, dan mereka dari daerah itu selanjutnya meneruskan perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kemudian menuju Jakarta.Kedatangan para pebalap sepeda itu di RS Imanuel Wayhalim Bandarlampung disambut Kadinkes Provinsi Lampung Dr dr Hj Reihana MKes, Dirut RSUDAM dr Hery Djoko Subandryo MKes, Direktur Utama RS Imanuel dr Ruth Mariva SpS, serta aparat dari Polda Lampung dan Korem 043/Gatam.Kadinkes dr Reihana menyatakan pihaknya menyambut baik kedatangan tim Tour De Sabang-Jakarta, yang melintasi wilayah Lampung di mana kondisi medannya menanjak dan menurun.Sementara Dirut RS Imanuel dr Ruth Mariva SpS juga menyatakan pihaknya bersyukur karena rumah sakit itu mendapat kesempatan untuk dikunjungi peserta Tour De Sabang-Jakarta.Dalam sambutannya, Ketua Tim C Tour Sabang-Jakarta, Kolonel drg Afro, menyatakan rasa terima kasih mereka atas penyambutan kepada peserta Tour De Sabang- Jakarta.Ia dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa Tour De Sabang-Jakarta dibagi dalam tiga tim, yakni Tim A Sabang-Tebing Tinggi Sumut, Tim B Tebinggi Tinggi-Jambi, dan Tim C Jambi-Jakarta.Dia juga menyampaikan, salah satu tujuan digelarnya Tour De Sabang-Jakarta adalah untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional.Pebalap Tour De Sabang-Jakarta yang tiba di Bandarlampung mencapai 18 orang, termasuk di antaranya seorang perempuan dan beberapa pebalap sepeda yang ikut sejak dari Sabang, Aceh."Waktu yang ditempuh sampai tiba di tempat ini mencapai 19 hari perjalanan," kata Agus Rahardi, salah satu pebalap senior yang ikut sejak dari Sabang.Setelah mengunjungi RS Imanuel, peserta Tour De Sabang-Jakarta akan melanjutkan perjalanannya menyusuri Jalan Lintas Sumatera menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Mereka akan melintasi medan yang memiliki tanjakan dan turunan yang cukup panjang, seperti di kawasan Panjang dan Tarahan.Dari Bakauheni, mereka akan menyeberang menggunakan kapal feri menuju Pelabuhan Merak Banten, dan selanjutnya menempuh rute yang ditetapkan menuju Jakarta.Tour De Sabang-Jakarta menempuh jarak sekitar 3.000 Km. Kegiatan itu digelar untuk menyambut Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 Tahun 2017, memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 oktober serta Asian Games 2018.Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan melalui gowes sekaligus promosi daerah.Kegiatan Tour De Sabang-Jakarta itu digelar Kementerian Kesehatan, bekerja sama IndoHCF dan Komunitas Kesehatan Indonesia (Koseindo), dengan tema "Keluarga Sehat Indonesia Kuat".Rute yang dilalui dari Sabang sampai Jakarta dibagi menjadi 20 etape yang dikelompokan menjadi 3 group etape yaitu Grup A Sabang-Tebing Tinggi Sumatera Utara (935,7 km), Grup B Tebing Tinggi-Jambi (1.104,7 km) dan Grup C Jambi-Jakarta (880,7 km).Peserta Tour de Sabang-Jakarta 3000K memulai perjalanan dari Kilometer Nol Sabang, Aceh pada 14 Oktober 2017.

Editor: Ruslan Burhani