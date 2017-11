AP sambut baik rute langsung Jakarta-London

Jakarta (ANTARA News) - PT Angkasa Pura (AP) II menyambut baik dan mendukung sepenuhnya penerbangan langsung Jakarta-London yang telah dilakukan oleh Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Heathrow sejak 31 Oktober 2017."Kami sangat menyambut baik dibukanya rute Jakarta-London ini karena berarti menambah konektivitas penerbangan internasional dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta dan tujuan bandara ini menjadi hub internasional dapat selangkah lagi lebih maju," kata Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut Muhammad Awaluddin, pihaknya sangat mengupayakan agar peran Bandara Soekarno-Hatta dapat semakin signifikan dalam mendukung pertumbuhan industri pariwisata dan perekonomian.Dirut AP II memaparkan, salah satu bentuk dukungan itu adalah dengan dilakukannya penebalan pada runway utara di Bandara Soekarno-Hatta guna meningkatkan nilai "pavement classification number" (PCN)."Penebalan runway dengan nilai investasi sebesar Rp310 miliar ini ditargetkan tuntas pada awal semester II/2018, di mana hal ini menjadi bagian dari pengembangan east cross taxiway dan pendukung rencana pergerakan pesawat sebanyak 86 pergerakan per jam," paparnya.Berdasarkan data dari AP, pada kuartal III/2017, jumlah pergerakan penumpang di 13 bandara AP II tercatat sebanyak 77,82 juta atau naik sekitar 10 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Khusus Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang pada Januari-September 2017 mencapai 46,74 juta atau naik sekitar 8 persen dibandingkan dengan Januari-September 2016 yakni 43,24 juta.Sebagaimana diketahui, Garuda Indonesia akan melayani penerbangan nonstop dari dan menuju London Heathrow sebanyak tiga kali per minggu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.Rute penerbangan non-stop tersebut menggunakan pesawat Boeing 777-300 ER berkapasitas sebanyak 314 penumpang, terdiri dari 8 kursi First Class, 38 kursi Business Class, dan 268 kursi Economy Class."Penerbangan Jakarta-London ini dioperasikan melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan terminal paling modern di Indonesia, dilengkapi dengan berbagai fasilitas berbasis digital guna mendukung terwujudnya smart airport," ucapnya.

Editor: Ruslan Burhani