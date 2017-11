Trump akan kirim Saipov si pelaku teror New York ke Guantanamo

New York (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengirimkan pelaku teror New York, Sayfullo Saipov, ke penjara militer di Teluk Guantanamo, Kuba.Penjara ini adalah juga tempat para tersangka pelaku serangan 11 September ditahan."Kirim dia ke Gitmo. Saya sudah pasti akan mempertimbangkannya," kata Trump kepada wartawan seperti dikutip Reuters."Kami juga akan menerapkan hukuman yang jauh lebih cepat dan jauh lebih keras dari pada hukuman yang saat ini dijatuhkan kepada binatang-binatang ini (teroris)," sambung Trump.Sementara itu Gubernur New York Andrew Cuomo menyebut Saipov teradikalisasi setelah tinggal di Amerika Serikat.Sebagian besar dari 18 serangan terinspirasi ISIS yang terjadi di AS sejak September 2014 adalah hasil kerja para penyerang yang teradikalisasi setelah tinggal di AS, kata Alexander Meleagrou-Hitchens, direktur riset Program Ektemisme pada Universitas George Washington.

Editor: Jafar M Sidik