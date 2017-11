Bursa Tokyo dibuka beragam, Nikkei menguat 21,71 poin

Tokyo (ANTARA News) - Saham-saham Tokyo dibuka beragam pada Kamis, karena Federal Reserve AS mempertahankan tingkat suku bunganya stabil dan mengindikasikan berada di jalur untuk menaikkan suku bunga pada Desember, yang mendorong dolar AS menguat terhadap yen sehingga mengangkat saham-saham eksportir Jepang.Namun, beberapa investor memilih untuk melakukan aksi ambil untung, setelah perusahaan-perusahaan terkemuka Jepang melaporkan perolehan laba yang kuat dan meningkatkan proyeksinya untuk paruh pertama tahun fiskal.Pada pukul 09.15 pagi, Xinhua melaporkan, indeks Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo (TSE) menguat 21,71 poin atau 0,10 persen, dari penutupan Rabu (1/11) menjadi diperdagangkan di 22.441,79 poin.Sementara itu, indeks Topix yang lebih luas dari semua saham papan utama di pasar Tokyo, turun 1,54 poin atau 0,09 persen menjadi diperdagangkan di 1.785,17 poin.Saham-saham yang berhubungan dengan logam non besi dan paling banyak mendapat keuntungan di awal perdagangan, sedangkan saham-saham transportasi udara dan farmasi banyak mengalami penurunan.(UU.A026)

Editor: Heppy Ratna